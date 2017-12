Tecpetrol colocó un bono con la tasa más baja para una empresa argentina

A 26 días de que se termine el año calendario, una empresa argentina salió a al mercado de deuda internacional y consiguió financiarse a la tasa más baja conseguida por un corporativo hasta ahora. Ayer, Tecpetrol colocó un bono a cinco años en el exterior por u$s 500 millones.

Según explicó la subsidiaria del Grupo Techint en un comunicado, se emitió a la par con un cupón de 4,875%, el nivel más bajo en dólares alcanzado por una empresa argentina. La operación estuvo a cargo de BBVA, Citi, JPMorgan y Santander.

Si bien el título vence en 2022 podrá ser rescatado a partir de su tercer año de vida. Este fondeo se destinará para financiar parte del programa de inversiones por u$s 2300 millones de dólares de la compañía en el yacimiento de Fortín de Piedra, situado en Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencionales del mundo.

"Es una tasa que marca un hito para el financiamiento de proyectos privados en Argentina, especialmente importante para un proyecto nacional como Vaca Muerta", señalaron desde la compañía.

Esta emisión se produce tras haber realizado una ronda de reuniones con inversores en Buenos Aires, Londres, Los Ángeles, Boston y Nueva York.El interés de los inversores por este tipo de proyectos es tal que la demanda quintuplicó el tamaño esperado de la emisión. En total, Tecpetrol consiguió 248 órdenes de inversores provenientes de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina.

Sebastián Maril, analista de Research For Traders, explicó las razones de la buena performance de este bono. "Tecpetrol es uno de los cuatro o cinco emisores de deuda corporativa argentina que tiene mejor calificación que el soberano, con una nota Ba3 en el ranking de Moodys. Esto es algo que los inversores valoran. Además, si bien es una empresa argentina, la emisión de ayer es supranacional ya que Tecpetrol tiene operaciones en Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, Chile y Venezuela".

Con la colocación de ayer, las compañías locales acumulan u$s 6739 emitidos afuera. Y, si bien el año está a punto de concretarse, podría esperarse alguna nueva emisión antes de enero. "Si bien no hay futuras emisiones confirmadas en el pipeline, hay rumores de empresas que saldrán a emitir deuda por otros u$s 3000 millones", dijo Maril. "Cablevisión y Pampa son las que más fuerte resuenan".

Los emisores de países emergentes se apuran a salir al mercado antes de que la Fed vuelva a llevar su tasa al alza este mes. Por eso, la ventana de emisión podría prolongarse unos días más. "Si bien en diciembre se cierra el mercado, lo cierto es que algunos colocadores pueden estar interesados en salir antes de 2018. Es un buen momento, porque el mercado está tranquilo y el apetito por activos argentinos se mantiene alto", anticipó el analista.

Para esta semana también se espera que la provincia de La Rioja concrete la reapertura por u$s 100 millones de un "bono verde" que emitió en febrero pasado.

En total, el Gobierno Nacional, las provincias y las empresas argentinas colocaron en el exterior durante 2017 u$s 24.300 millones; mientras que en 2016 esa cuenta había ascendido a u$s 35.520 millones.