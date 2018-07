Tecnológicas se pelean por llegar primero a un valor de u$s 1 billón

"La carrera del billón de dólares", podría ser un buen título marketinero para lo que muchos analistas y operadores de Wall Street vienen siguiendo con gran expectativa: cuál de las mayores empresas tecnológicas de EE.UU. alcanzará primera una capitalización bursátil de 13 cifras. Visto desde la Argentina otra vez emergente (y en emergencia), marea un poco comprobar que haya compañías que valgan más que todo lo producido en un año en el país.

Por supuesto, esta competencia no podría tener lugar sin el auspicio imprescindible del presidente estadounidense más promercado de las últimas décadas. Desde que Donald Trump se impuso en las elecciones de noviembre de 2016, el índice S&P500 ganó un 30%, principalmente gracias a la reforma fiscal aprobada a fines del año pasado.

Un rally alcista que podría haber superado el 35% en un año y medio, de no ser por la decisión de elevar los aranceles a numerosas importaciones y desatar una incipiente guerra comercial con el resto del mundo.

A pesar de ello, el balance para los mercados financieros ha sido excelente, principalmente para las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, que nunca vieron tan cerca el objetivo del billón de dólares.

La candidata

En esta carrera por colgarse la medalla del billón, hace rato que hay una candidata muy seria al título, y tres retadoras que no se quieren quedar atrás.

De las "big four", la más cerca de la línea de meta es Apple, cuyo valor de mercado alcanzó el récord de u$s 953.000 millones hace poco más de un mes atrás. Además, la compañía fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ron Wayne ya lleva siete años consecutivos liderando el podio mundial.

Por eso, a tan solo u$s 47.000 millones del objetivo, casi todos los analistas y operadores financieros daban por descontado el resultado. Sobre todo, si se tiene en cuenta que, entre fines de abril de 2018 y el pico de principios de junio pasado, el precio de la acción creció casi un 20%, aportando por el camino unos u$s 155.000 millones adicionales.

Sin embargo, como si fuera el Juego de la Oca, en los últimos 30 días el valor de la acción cayó un 3%, lo que le quitó u$s 30.000 millones a su capitalización bursátil y le hizo retroceder un par de casilleros de la meta. Por supuesto, las apuestas siguen dando ganadora a la compañía californiana. Pero la amenaza de perder el liderazgo crece cada día un poco más.

Pisando los talones

La principal retadora del cetro que ostenta Apple es Amazon, cuyo valor de mercado alcanza los u$s 821.000 millones y que tiene serias chances de recortar aún más (y antes que nadie) los casi u$s 180.000 millones que la separan del billón. Las otras perseguidoras, bastante más rezagadas, son Google (bajo el paraguas corporativo de Alphabet), con una capitalización de u$s 770.000 millones, y Microsoft (u$s 761.000 millones).

¿Por qué Amazon podría pegar "il sorpasso"? Para los especialistas que siguen el sector tecnológico, la velocidad a la que está creciendo su acción es vertiginosa, muy por delante de la de Apple que, en estos momentos, parece bastante más estancada. Casi como la fábula de la liebre y la tortuga.

En primer lugar, es cuestión de comparar cuánto creció el valor de ambos papeles desde enero de 2018. Amazon puede darse el lujo de exhibir un crecimiento casi seis veces mayor que el de Apple (39,1% contra 6,8%). "A principios de este año, el valor bursátil de Apple era 50% más grande que el de Amazon. Ahora la brecha es de aproximadamente un 10%", afirmó Shira Ovide, de Bloomberg.

Pero en el mediano plazo, la tendencia tampoco se invirtió: en los últimos 12 meses, Amazon creció más del doble que Apple (74,8% contra 29,8%), y lo mismo ocurrió en los últimos cinco años (448% contra 211%).

Final de bandera verde

Sin embargo, Apple todavía tiene algunas cartas en la manga para evitar que Amazon llegue primera, "corriendo de atrás". La facturación y ganancias de la firma de la manzana son mucho más elevadas que la dirigida por Jeff Bezos, CEO y fundador de Amazon. Durante el ejercicio cerrado en 2017, Apple facturó u$s 191.000 millones y registró beneficios por valor de u$s 40.000 millones. En cambio, su competidor inmediato obtuvo u$s 148.000 en ventas y u$s 2.500 millones de ganancia.

Para muestra de la diferencia de poderío, basta con un botón: el beneficio alcanzado por Apple durante el segundo trimestre de 2018 (u$s 13.800 millones) es superior a todo lo ganado por Amazon desde su fundación en 1994 (u$s 9.600 millones).

El dato no es definitorio, pero se convierte en un punto fuerte de la compañía de Tim Cook a la hora de candidatearse para ser la primera "trillion dollar company".

"Muchas cosas pueden ir mal para Amazon en su marcha hacia el billón. Los inversores están dispuestos a pagar un precio más alto por cada dólar de las ganancias futuras esperadas de Amazon que por cualquier otro gigante tecnológico. Si la empresa tropieza o hay dudas sobre su estrategia comercial, su alta valoración podría convertirse en un ancla que reduzca su valor de mercado", agregó Ovide.

En cuanto al futuro, ambas candidatas tienen que enfrentar varios retos que las podrían forzar a retroceder algunos casilleros en esta carrera. En el caso de Apple, la guerra comercial iniciada entre EE.UU. y China podría afectar aún más el recorrido de su acción, puesto que gran parte de su producción se encuentra en territorio chino. Mientras tanto, Amazon está siendo amenazada por el mismísimo Trump, quien la considera responsable del cierre de muchos comercios minoristas en el interior del país, perjudicados por su modelo de negocios de delivery a bajo precio. Para los fanáticos del turf, es lo más parecido a un final de bandera (o de billete) verde.