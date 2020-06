Tasas globales bajas hasta 2022: el beneficio para emergentes y la Argentina

La Fed sostuvo la semana pasada que probablemente se mantendrán las tasas de interés de referencia en niveles cercanos al 0% al menos hasta 2022, en medio de la crisis causada por el coronavirus . La semana pasada la Reserva Federal mantuvo su tasa de interés en el rango de 0% y 0,25% a la vez que fue cautelosa respecto del futuro económico al advertir que el brote pandémico "pesará mucho en la actividad económica" y "plantea riesgos considerables para el panorama económico".

"Ni siquiera estamos pensando en aumentar las tasas", reconoció el presidente de la Fed, Jerome Powell, en una conferencia de prensa virtual. Además la Fed pronosticó que la economía se contraerá 6,5% en 2020, marcando su peor desempeño desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y el desempleo terminará el año en 9,3%. De esta manera, se mantienen las tasas bajas por un periodo prolongado y al Fed continuará comprando bonos de deuda corporativa, bonos del Tesoro y bonos respaldados por hipotecas a un ritmo de u$s 120.000 millones al mes.

Una buena noticia para emergentes

Los flujos de fondos a nivel global se ven fuertemente afectados por la dinámica que tengan las tasas de interés en el mundo, y en particular de Estados Unidos. Si la tasa de interés norteamericana tiende a subir, los fondos ven mayor atractivo a girar sus capitales hacia Wall Street, saliendo de otros mercados de riesgo, típicamente los mercados emergentes.

Del mismo modo, si la tasa baja, entonces los fondos deberán buscar oportunidades de inversión en otros mercados mas riesgosos, siendo los mercados emergentes favorecidos en ese escenario.

Marcelo Otermin, presidente de ICBC Investment Argentina afirmó que la liquidez global fue el driver fundamental para explicar la rentabilidad en los distintos activos de riesgo y coincidió en que dicha liquidez favorece a los mercados emergentes.

“En los últimos años aprendimos que liquidez mata fundamentals. Eso significa que al no tener rendimientos positivos con renta fija de bajo riesgo, genera un incremento en el riesgo de los portafolios dejando las valuaciones en niveles muy altos. También observamos que las correcciones profundas en acciones se han recuperado muy rápido. Está liquidez con tasas nulas va a favorecer a emergentes en un momento en que producto de la pandemia la deuda va a aumentar. Después que pase la pandemia tendremos dos riesgos. Por un lado aceleración inflacionaria y la situación de los países muy endeudados", explicó Otermin.

Para los analistas de Quinquela, el hecho de que la Fed mantenga la tasa en niveles bajos hasta 2022 será positivo para los mercados emergentes a nivel general aunque no de manera igualitaria y fluctuarán en base al impacto de la pandemia en las respectivas economías.

“El mensaje fue contundente, por ahora la Fed ni siquiera está pensando en una posible suba de la tasa de interés. Eso aclaró el panorama para los próximos 18 meses. Esta es una noticia alentadora para las economías emergentes, ya que muchos fondos deberán buscar la rentabilidad en otros mercados. Pero claramente van a existir marcadas diferencias entre los distintos mercados emergentes. La crisis sanitaria no impactó por igual en todos ellos y, sobre todo, la velocidad de reacción y la intensidad de los estímulos fiscales en cada mercado fue diferente. Aquellos donde el impacto de la crisis fue menor y la capacidad de reacción mayor, se verán claramente beneficiados por esta política blanda de la Reserva Federal”, comentaron desde Quinquela.

Una buena noticia para Argentina

Argentina naturalmente esta integrada al mundo financiero global y en mayor o menor medida se ve beneficiada o perjudicada por la dinámica que tengan los flujos y los activos financieros globales. Por ello, analistas ven que un escenario de tasas bajas y una potencial recuperación económica global podría ser beneficioso para Argentina debido a que, por arrastre, las tasas bajas tienden a beneficiar a los mercados emergentes.

Nicolas Max, head de Asset managemente de Criteria remarcó que efectivamente las medidas de la Fed en cuento a la compra de instrumentos de deuda corporativa y de mantener las tasas bajas favorece a los mercados emergentes, incluido a la Argentina.

“Que la Fed tenga un objetivo de mantener la tasa en niveles bajos por un tiempo prolongado es una buena noticia para los mercados emergentes y por transitividad también lo es para Argentina. Todos esperamos que de acá a 2022 tenga normalizado el tema de su deuda, o que al menos salga de la situación de default por lo que Argentina también debería beneficiarse de esa situación”, apuntó el especialista.

Además Max señaló la importancia de que el nivel de actividad económica se recupere luego de la crisis generada por la pandemia.

“Si las tasas se mantienen bajas y la economía global recobra algo de impulso tras la actual crisis generada por la pandemia, en ese caso los spreads deberían mantenerse más bien comprimidos, ayudados por la compra de activos que la Fed ya empezó a hacer. Si bien esa compra de activos no involucra a los mercados emergentes, por valor relativo al comprimirse el spread de deuda corporativa, también beneficia a los mercados emergentes. Se da un escenario positivo para emergentes en cuanto a la compresión de spreads y a mantener las tasas bajas, todo ello en un escenario en donde el mundo retoma el nivel de actividad aceptable y no haya una recaída que pueda ser provocada por la pandemia, es decir, una segunda ola”, agregó.

Los analistas de Quinquela entienden que, tras la decisión de la Fed de mantener las tasas bajas hasta 2022, el principal efecto positivo para Argentina probablemente no esté en el aprovechamiento de ese recorte sino en el incentivo que resulte para que los acreedores puedan aceptar los bajos cupones que propone Argentina en la Reestructuración de la deuda .

“Es necesario que la economía vuelva a crecer de manera sostenida y acomode sus cuentas fiscales para que vuelva ser sujeto de crédito. Mientras tanto deberá conformarse, en el mejor de los casos, con el mercado local. De esta manera, las bajas tasa de interés difícilmente puedan ser aprovechadas en los próximos meses y el efecto positivo se acote solamente a un incentivo mayor de los acreedores para aceptar los bajos cupones que propone Argentina en la renegociación en curso”, señalaron los especialistas de Quinquela.

Pese a salir del default, Argentina no regresaría a los mercados

Mas alla de los flujos globales y las consecuencias económicas negativas que genera el coronavirus, Argentina enfrenta un problema adicional que es el hecho de no tener resuelto el tema de la deuda, la cual, de hecho, se encuentra en default . Además de ello, el hecho de que el gobierno logre solucionar el tema de la deuda, desde el mercado creen que Argentina no regresaría a los mercados de deuda internacional en el corto y mediano plazo, por lo que, que se mantengan las tasas del mundo en niveles bajos no implicará necesariamente un dato beneficioso para nuestro país a nivel soberano, aunque si podría servirle a la deuda corporativa local.

Francisco Velasco, head de research de Banco Mariva entiende que resulta dificil pensar hoy, cuando aún está pendiente de resolución la restructura de la deuda, que el estado se pueda beneficiar directamente por la política de tasas bajas de la Fed extendida en el tiempo.

“Guzmán dijo que no espera recobrar el acceso a los mercados voluntarios internacionales por varios años, de hecho el ejercicio de sustentabilidad de la deuda ubica esto en 2027, y no creo que vaya a haber una política activa de seducir y venderse ante los mercados. No obstante, tasas libre de riesgo bajas ayudarán en el costo de refinanciación principalmente para corporativos. Desde ese punto de vista, el impacto positivo sería vía menores tasas de refinanciación de obligaciones existentes principalmente", dijo el head de research de Banco Mariva.

Con una visión similar, desde Quinquela Fondos entienden que un escenario de tasas bajas favorece más al corporativo que al soberano doméstico.

“Es claro que una tasa de interés cercana a cero es siempre favorable para países como el nuestro de alto nivel de endeudamiento, pero eso no asegura tener flujos de financiamiento disponible. Ahí aparece el primer gran obstáculo, que es el proceso de renegociación de la deuda vigente. El impacto será diferente si se logra cerrar un acuerdo a si se cae en default. Con la economía en default ese “verano” de bajas tasas de interés será indiferente para la economía argentina, no generando ningún beneficio. Si, en cambio, se lograra cerrar un acuerdo, el impacto podría ser favorable en especial para el sector privado, que tendría un entorno más amigable para renovar sus pasivos externos”, explicaron desde la compañía.