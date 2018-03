Tasas altas aún no atraen oferta de divisas

A dos días de que el Banco Central (BCRA) elevara las tasas que pagan las letras Lebac más cortas, en un intento por aumentar el ritmo de contracción de la masa monetaria y frenar así a los precios la tasa interbancaria de corto plazo llegó ayer al 32%. Estos síntomas de iliquidez no alcanzaron ayer para atraer ventas de exportadores y otros potenciales vendedores de divisas. El grueso de las liquidaciones de divisas del agro tiene lugar en el segundo trimestre del año, o al menos a partir de la segunda mitad de marzo, por lo que las variaciones de tasas todavía no logran pesar en el precio del dólar.

Ayer se operaron u$s 350 millones en las dos plazas cambiarias mayoristas, un volumen relativamente alto para los promedios de las últimas semanas y más aún si se lo compara con los niveles del cepo cambiario. Según datos relevados por ABC Mercado de Cambios, el promedio operado en febrero hasta el día 10 era de sólo u$s 332 millones. En enero fue u$s 288 millones.

"Aún estamos muy lejos de los u$s 17.000 millones diarios que se operaban en Brasil, los u$s 12.000 millones en Chile, los u$s 3.000 millones en Colombia y los u$s 2.000 millones en Perú en el año 2013", dijo José Nogueira, de ABC.

La expectativa en el mercado está puesta en el repunte de ventas que atraería un acuerdo con los holdouts para aumentar la oferta de divisas por la vía de la inversión.