Tasa de Lebac atrae fondos del exterior y baja al contado con liqui

Inversores que apuestan por un sostenimiento de la política de tasas altas del Banco Central (BCRA) ingresan dinero por la vía del contado con liquidación para sumarse a la oportunidad que ofrece el "sintético", una operación de letras Lebac calzadas con futuros de dólar, y llevaron al precio del dólar contado con liquidación por debajo del valor del dólar oficial. Hoy se hará la licitación semanal de letras de la entidad que conduce Federico Sturzenegger y, aunque en el mercado secundario la tasa retrocedió 100 puntos básicos, todavía hay apuestas por otra semana de tasa al 38% anual.

Ayer el contado con liquidación implícito en la acción de Tenaris –no es el único que existe pero es una de las referencias– perdió 8 centavos y cerró a $ 14,65. El dólar vendedor del Banco Nación, de referencia para el mercado mayorista, cerró ayer $ 14,73, ocho centavos arriba.

El "liqui" se hizo célebre como el riesgo país del kirchnerismo, cuando en pleno cepo cambiario los grandes inversores encontraron la forma de comprar y vender dólares –y a su vez entrarlos y sacarlos del país– en blanco, legalmente y a un precio paralelo. El truco consiste en comprar un bono o una acción con pesos dentro del país para, luego, venderlo fuera del país a cambio de dólares. En contraparte, otro inversor hace liqui inverso: compra el bono con dólares y o revende en el país a cambio de pesos. Cuando el flujo es entrante el precio por dólar suele bajar, cuando el flujo es saliente tiende a subir.

No es la primera vez que el "liqui" vale menos que el mayorista, en diferentes ocasiones el flujo de ingreso de divisas por la suba de tasas lo llevó abajo del precio del dólar oficial. Pero el flujo de ingreso que se vio ayer habla de la fe que tienen los inversores en que el BCRA mantenga las tasas de Lebac hoy.

"Usan el contado con liquidación porque si entran por el mercado único y libre de cambios están obligados a un encaje de 120 días, de esta manera entran y salen de una manera más ágil", dijeron ayer en un banco.

Ayer operadores bancarios aseguraron haber visto al BCRA ofrecer letras a 35 días de plazo al 38% anual en el mercado cambiario mayorista, a pesar de que la tasa cayó un punto porcentual hasta el 37%.

La semana pasada el Tesoro no pagó $ 10.300 millones del vencimiento de un bono en pesos, el Bonac, sin ninguna emisión que lo reemplace. De esa manera la liquidez del mercado aumentó y, con ella, creció la demanda de letras en el mercado secundario, lo que explica la caída de tasas.

"El BCRA dijo que no va a relajar las tasas de interés hasta que se vean señales concretas de retroceso de la tasa de inflación. Relajar se puede prestar a confusiones, si bajás a 37% no es que relajaste, pero aún así no creemos que recorte hoy la tasa de Lebac", dijeron en otra mesa. "El año pasado se apuraron a bajar las tasas y eso les repercutió en dólar y precios, no creo que se adelanten otra vez", agregaron.

A pocos días de asumir en diciembre pasado, Sturzenegger acortó los plazos más cortos de Lebac –de 90 a 35 días– y llevó las tasas de esos papeles más cortos al 38% (antes no llegaban al 30%). Fue una medida de seguridad para la salida del cepo, que pocos días después se concretó sin sobresaltos, por lo que la tasa fue bajando hasta rozar el 30% en febrero.

La disparada del dólar y malos datos de índices de precios devolvieron a la tasa al 38% anual a fines de febrero, nivel que sostiene hace cinco semanas.

Con la tasa de Lebac al 38% y las de futuros de dólar en el 31% anual los inversores venden dólares a cambio de pesos, los colocan en Lebac y se cubren de potenciales devaluaciones con futuros. Terminado el plazo de la inversión, recompran dólares con lo que arrojan futuros y letras. El resultado son rendimientos del orden del 10% en dólares.