Tasa de EE.UU. cae por cobertura pero no ayuda a bonos locales

En las últimas jornadas, la debilidad de los títulos italianos generó una caída importante de los bonos y acciones globales, precipitando una suba del dólar y un fuerte descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. La baja de la tasa en este caso, sin embargo, no permitió que los bonos argentinos lograsen una recuperación y se mantuvieron en las últimas jornadas bajo presión, tal como venía ocurriendo en un escenario en el que la tasa se disparaba.

La tasa de 10 años americana cayó de 3,10% a 2,85%, perdiendo 75 puntos básicos en 10 ruedas y eso no permitió que los bonos locales recuperen terreno, manteniéndose con tasas de 7,9% en el caso del centenario, 8,25% del Bonar 46 y 5,95% del Bonar 24.

Bajo este punto, Alejandro Kowalczuk, Head Portfolio Manager de Argenfunds, resalta que "la caída en la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años no es producto de drivers positivos, sino de una percepción de mayor riesgo global (con ruido generado en Eurozona, puntualmente Italia), lo que implica baja de posiciones en activos riesgosos (siendo emergentes los más afectados) tanto en lo que respecta a renta fija como variable, lo que en la jerga de mercado se conoce como fly to quality".

Kowalczuk sostiene que el riesgo es la volatilidad y Argentina se posiciona en un nivel de riesgo superior a los comparables dentro de la región. "No existen drivers locales que justifiquen una mejora estable en los spreads de riesgo que paga hoy Argentina, por lo que ante movimientos globales no hacemos más que acompañar los mismos y potenciarlos a la baja por el mayor nivel de riesgo percibido".

El Head Portfolio Manager de Argenfunds destaca también que los CDS a 10 años de Argentina hoy vuelven a niveles cercanos a 480, y habiendo recomendado bajar posiciones en la parte larga de la curva al tocar los 440 y con niveles de retorno cercanos a los observados a principios de mayo en plena corrida, se podría armar un trade en parte larga esperando cierta compresión de corto plazo; cabe volver a resaltar que las posiciones buy and hold las seguimos manteniendo en parte media-corta de la curva".

Por su parte, Agustín Arreguy, Jefe de Estrategia de Dracma SA, coincide con Kowalczuk y sostiene que en este escenario en que baja la tasa tiene sentido que no afecte los bonos argentinos ya que se trata de una caída de los rendimientos producto de estrategias de cobertura. "Vemos que el mercado están vendiendo bonos internacionales y comprando cobertura, es decir, buscando posicionarse en los bonos del Tesoro americano haciendo que el rendimiento de los bonos americanos caiga".

Y añade que una suba de la tasa no necesariamente produce caídas de bonos en emergentes. "Ha habido muchas oportunidades en la que una suba de tasas de la 10Y no genera caída de bonos emergentes. En concreto, no creo que haya que dar por sentado que exista una correlación negativa entre la tasa americana y bonos de emergentes. Hoy los emergentes sufren mas por flujos y no hay compras en emergentes; hay salida de flujos por eso creo que la tasa puede subir o bajar y el flujo de emergentes en estos tiempos tiende a ser independiente".

Javier Scelato, Portfolio Manager de Fima Fondos de Inversión, recuerda que la Fed subió la tasa en marzo y el mercado descuenta dos subas adicionales, tanto en junio como en septiembre. "Actualmente la probabilidad de una cuarta suba se encuentra en niveles de 50% aproximadamente, cuando hace tan solo exactamente un mes, el consenso estaba en 35% y en lo que va del 2018 siempre se ubicó en esos niveles".

Scelato también entiende que el movimiento responde a estrategias de cobertura por parte del mercado. "Observando el movimiento en las curvas americanas, en contraste con un escenario de alza en las tasas de la Fed, esto estaría indicando un escenario de fly to quality".

Yendo a nivel regional, "el tramo corto de la curva soberana de Brazil se amplió 100 bps mientras que la de Argentina, lo hizo en 375 puntos básicos en lo que va de 2018. Si a lo citado anteriormente, agregamos la suba del dólar index, la depreciación de monedas emergentes y el Euro y el retroceso del S&P 500 en lo que va del año, esto estaría indicando también que el descenso en la tasa de referencia 10 años en EE.UU. se debe a un proceso de fly to quality, que se valida tanto en el tramo corto como en el tramo largo de la curva americana. Cabe destacar que la tasa del bono alemán de 10 años también pasó de 0,50 % a 0,36 % tan solo en los últimos 15 días".

Finalmente, resalta que "no vemos mejoras en los soberanos emergentes a pesar de la caída en la tasa de 10 años, justamente porque el flujo está yendo hacia activos de mayor calidad".