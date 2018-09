Tarjetas de crédito: los intereses y los costos que se pueden evitar

El uso de la tarjeta de crédito puede significar más gastos de lo que se cree. Sucede que además del interés que conlleva no pagar a término o no cumplir con el total de lo adeudado, existen costos como la renovación anual de la tarjeta o la reimpresión del plástico en caso pérdida o robo.

Si bien es cierto que nadie se salva de pagar intereses si queda un saldo para el mes siguiente, cuando se trata de comisiones fijas, cada contrato con el banco es distinto, gracias a paquetes especiales y bonificaciones. "Cualquiera de las tasas que se detallan en los resúmenes se aplican siempre que el cliente decida financiar sus consumos. Se calculan sobre la diferencia entre el pago ejecutado y el saldo de su resumen posterior al vencimiento del próximo cierre", indicaron.

La Tasa Nominal Anual, la TNA, es la tasa de interés o porcentaje que cobran las entidades financieras durante todo el año.

Al respecto, desde la misma entidad advirtieron: "Esta tasa no contempla gastos adicionales como seguros e impuestos. Es un valor referencial". Es el Costo Financiero Total, el CFT, la variable más significativa a tomar en cuenta dado que incluye todos los gastos como IVA, impuestos, gastos administrativos y seguros. "El CFT, es la tasa que el cliente va a terminar abonando. Puede calcularse sobre la TNA o la TEA", dijeron en el banco.

Tras la suba de tasa que realizó el Banco Central (BCRA) a 60% para contener la corrida cambiaria, las tasas de las tarjetas se acercaron a un nivel estrambótico de 100% anual.

"Tenemos que evaluar bien si el gasto que vamos a financiar está dentro de nuestras posibilidades por más que el valor de la cuota parezca razonable", recomienda Ezequiel Baum, en su libro "Ordená tu economía".

El economista se refiere a que los problemas comienzan cuando la cantidad de compras en cuotas se acumulan en el resumen. Para estar al tanto de cuál es la suma que entra cada mes, las administradoras muestran el monto total bajo el concepto "cuotas a vencer" para, al menos, los siguientes seis meses. Otra opción para saber cuánto entrará de cuotas es recurrir a los medios electrónicos de cada banco, donde suelen mostrar los detalles de los consumos.

Por otro lado, existen planes de pago de entre 3 y 12 cuotas para financiar saldos pendientes, figuran en el resumen con el precio final a pagar cada mes y se plantea como alternativa; tan a mano está, que junto a la propuesta figura el número de teléfono donde comunicarse para darla de alta.

Igualmente, esta opción tiene dos contras: la primera que las tasas son altísimas, y la segunda que el cliente puede seguir usando la tarjeta, y de hacerlo, la deuda se inflará aún más (deberá pagar el plan de pagos y los nuevos consumos). Cabe remarcar, una vez más, que hay que mirar el CFT, no la TNA.

Hay otros costos que son fijos, que no depende de una tasa. Los bancos cobran la reimpresión del plástico ya sea por pérdida o por robo, también la renovación anual del uso de la tarjeta. Sin embargo, la reposición por el vencimiento del plástico no se cobra, una renovación que por lo general es cada tres años. Sobre el tema, un banco de capitales extranjeros aclaró: "Lo que cobramos es anualmente la renovación de la relación. Siempre que no se llega al consumo mínimo por mes requerido para bonificar, se cobra, excepto que esté en paquete bonificado".

Adicionalmente las entidades suelen cobrar cargos de procesamiento mensual en los casos de monoproducto (si solo tiene la tarjeta), comisiones por los programas de beneficios, por adelantos en efectivo en cajeros locales y en el exterior, y por cobranzas externas (por ejemplo, Rapipago).

En cuanto a las formas de pago, se pueden hacer un depósito en efectivo en el número de cuenta de la tarjeta, derivar el dinero desde la cuenta corriente o caja de ahorro para que se acredite en el día o al vencimiento, o pedir la activación del débito automático del pago mínimo o del pago total.

En este último caso es importante saber si de antemano la tarjeta se dio de alta con el débito automático, para evitar que el cliente pague dos veces por lo mismo (de ser así, se puede pedir la devolución de uno de los descuentos) o peor, que se debite dinero de una cuenta y que la misma quede en descubierto (donde también se cobran intereses altísimos) sin que el cliente lo sepa.

Se puede frenar el débito automático, hay que pedir con antelación, hasta el mismo día del vencimiento, un "stop debit".

Por otro lado, los pagos demoran en aparecer en las cuentas de las tarjetas, pueden tardar en "llegar" entre 24 y 72 horas. Es decir que si se hace un pago cerca del cierre, por ejemplo un día antes, es muy probable que en resumen siguiente no figure la acreditación. Esto no significa que no se haya hecho efectivo el pago, sino que le llegó tarde la información de pago a la tarjeta y en resumen se emitió sin ese dato. Sí estará disponible en los canales automáticos de los bancos; debería aparecer entre los consumos del mes.