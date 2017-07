TGS salta 2,4% y el Merval prolonga su racha positiva

Los papeles de TGS crecen 2,42 por ciento, a 53 pesos cada una, y lideran las subas en el Merval, que insinúa su tercer avance consecutivo al ganar 0,67% en la apertura, hasta situarse en las 21.608,11 unidades.

Las otras alzas más importantes las registran Pampa Energía (2%), Autopistas del Sol (1,38%), y Central Puerto (1,30%).

Ayer, el Merval subió 0,07% y sumó su segunda alza consecutiva.

El total negociado en acciones asciende a 26.066.123 pesos, con un balance de 21 papeles en alza, 20 en baja, y 11 sin registrar cambios en su cotización.

Entre los bonos, el AY24 crece 0,20%, el Descuento en dólares asciende 1,27%, y el PR15 cae 0,44%.

¿Qué pasa con los ADRs?

Las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia mixta.

En ese contexto, los papeles de Pampa Energía crecen 2,66%, hasta los u$s 55,98 cada uno, y lideran las subas.

En cambio, los ADRs de Cresud retroceden 1,20%, hasta los u$s 18,14 por unidad, y registran los ajustes más pronunciados.

Los otros avances más importantes los experimentan Petrobras Argentina (2,64%, u$s 11,27), Macro (0,74%, u$s 87,14), y Edenor (0,52%, u$s 30,80).

Como contrapartida, descienden los ADRs de Irsa Inversiones y Representaciones (-1,03%, u$s 23,03), Tenaris (-0,93%, u$s 32,03), y Globant (-0,54%, u$s 44,27).