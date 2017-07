TGN salta 4,6% y el Merval quebró una racha bajista que se prolongó por cuatro ruedas consecutivas

Los papeles de TGN crecieron 4,60 por ciento, a 38,65 cada uno, y lideraron las bajas dentro del Merval, que quebró una racha negativa que se prolongó por cuatro ruedas consecutivas al crecer 2,02%, hasta situarse en las 21.472,21 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registraron Aluar (4,29%), Holcim (4,09%), y Central Puerto (3,70%).

“Tras un breve respiro, Wall Street se encarga de extender el mejor tono reciente que lo llevó de nuevo a los máximos, ante lo cual los activos domésticos mostraron un mejor comportamiento a pesar de la volatilidad del dólar que despertó la liberación de fondos en 'mega-licitación' de Lebac”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“De dicha manera es que el Merval rebotó 2%, tras la seguidilla de cuatro caídas consecutivas aunque ayudado especialmente por las petroleras y papeles exportadores más asociados a la cobertura cambiaria, bajo un volumen algo más acotado”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 416.737.314 pesos, con un balance de 62 papeles en baja, 20 en alza, y 5 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Por su parte, los bonos continuaron sostenidos a través de ligeras mejoras promedio del 0,1%, con el riesgo país en los 435 puntos básicos, dado que sigue el apetito por aquellos títulos de corto y medio plazo en el actual escenario, tal como reflejó también la satisfactoria emisión a 10 de años de YPF”, agregó Ber.

Entre los bonos, el AN18 ganó 0,70%, el AY24 subió 0,11%, el Descuento en dólares descendió 0,08%, el Descuento en pesos mejoró 0,26%, el NF18 creció 0,65%, el Par en dólares ascendió 0,44%, el Par en dólares perdió 0,55%, el PR13 se depreció 0,13%, y el PR15 sumó 0,19%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) saltó 1,61% ($ 152), y el TVPP (en pesos) restó 9,45% ($ 9,30).

¿Qué pasó con los ADRs?

Las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyeron la jornada con tendencia mixta.

En ese contexto, los papeles de Globant saltaron 2,62%, a 44,21 dólares cada uno, y lideraron las subas.

Los otros avances más importantes los registraron Galicia (2,48%, u$s 38,66), Telecom Argentina (1,94%, u$s 27,78), y Ternium (1,46%, u$s 29,97).

Como contrapartida, retrocedieron los ADRs de Nortel (-1,67%, u$s 33,66), TGS (-1,26%, u$s 14,85), e Irsa Inversiones y Representaciones (-1,14%, u$s 22,50).