TGN crece 2,3% y el Merval vuelve a terreno positivo

En un arranque volátil, las acciones de TGN ganan 2,37 por ciento, a 64,80 cada una y lideran las subas dentro del Merval, que asciende 0,10 por ciento en la apertura, hasta situarse en las 26825,25 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran Central Puerto (2,06%), TGS (1,98%), y Holcim (1,83%).

El total negociado en acciones asciende a 41.081.265 pesos, con un balance de 40 papeles en alza, 21 en baja, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

El viernes pasado, el Merval retrocedió 0,81% y sumó su segunda caída semanal, en la que se puso fin a una racha positiva que se prolongó por 13 ruedas consecutivas.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Los bonos también operan volátiles y leves variaciones tras los primeros minutos de operaciones.

En el arranque, los bonos de la Provincia de Córdoba (CO26 –clase I en dólares al 7,125% con vencimiento en 2026 garantizados) saltaron 4,99%, a 2000 pesos cada uno. No obstante, ahora operan sin cambios, a $ 1905 cada por unidad.

Las otras subas más importantes las registran AY24 (+0,22%) y el Descuento en dólares (+0,68%).

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) crece 0,80% ($ 12,60).

La salida del C026, la segunda al mercado tras la primera en octubre de 2016, se utilizó para generar recursos para financiar la construcción de gasoductos troncales que lleva adelante el gobierno la provincia mediterránea.

¿Cómo operan los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia negativa en la apertura.

En ese contexto, los papeles de Ternium caen 1,43%, a 30,41 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Irsa Inversiones y Representaciones (-0,70%, u$s 25,45), Telecom Argentina (-0,44%, u$s 31,69), y Bunge (-0,31%, u$s 68,51).