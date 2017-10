TGN cayó 5,94% y el Merval concluyó la semana con signo negativo

Los papeles de TGN cayeron 5,94 por ciento, a 63,30 pesos cada una y lideran las alzas dentro del Merval, que luego de marcar un nuevo récord en pesos perdió 0,74% a media sesión, hasta situarse en las 26815,6 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Petrobras Brasil (2,02%), YPF (1,97%), y Aluar (1,55%).

El total negociado en acciones ascendió a 597.737.777 pesos, con un balance de 44 papeles en baja, 33 en alza, y 12 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval saltó 2,04% y consiguió un nuevo récord histórico al cerrar en las 27.015,58 unidades.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 ganó 0,41%, el AY24 subió 0,30%, el Descuento en dólares ascendió 0,24%, el Descuento en pesos bajó 0,01%, el NF18 creció 0,15%, el Par en dólares retrocedió 0,24%, el Par en pesos avanzó 0,29%, el PR13 mejoró 0,41%, y el PR15 cayó 0,48%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) descendió 0,92% ($ 193,25), el TVPP (en pesos) se hundió 2,34% ($ 12,50), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) cedió 1% ($ 199)

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotiza en Wall Street concluyó la jornada con tendencia bajista.

En ese contexto, los papeles de Cresud se depreció 3,16%, a 18,37 dólares cada uno, y lideraron los ajustes.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de YPF (2,63%, u$s 22,25), Bunge (1,65%, u$s 68,65), y Francés (1,18%, u$s 20,94).