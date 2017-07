TGN cayó 5,26% y el Merval sumó su cuarta caída consecutiva

Los papeles de TGN se hundieron 5,26 por ciento, a 36,95 cada uno, y lideraron las bajas dentro del Merval, que sumó su cuarta caída consecutiva al perder 1,04 por ciento a media rueda, hasta situarse en las 21.075,27 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registraron Francés (4,52%), Galicia (4,08%), y Aluar (3,67%).

“Luego de alcanzar importantes máximos, Wall Street exhibe un tono más cauteloso, el cual fue acompañado por los activos domésticos mientras los operadores esperan atentos el resultado de la ‘mega-licitación’ de Lebac, tanto en relación a su nivel de renovación como a las tasas validadas”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Una vez más el Merval estuvo más flojo y perdió 1% de la mano principalmente de las energéticas, además con un mayor volumen, acumulando así su cuarto retroceso consecutivo ya que los operadores se inclinan por una mayor prudencia en el actual escenario político”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 568.597.638 pesos, con un balance de 52 papeles en baja, 28 en alza, y 3 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Por su parte, los bonos resistieron mejor a través de modestos descensos promedio de 0,2% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país en los 430 puntos básicos”, agregó Ber.

Entre los bonos, el AN18 ganó 0,54%, el AY24 subió 0,53%, el Descuento en dólares ascendió 0,46%, el Descuento en pesos mejoró 0,19%, el NF18 retrocedió 0,37%, el Par en dólares creció 0,89%, el PR13 se apreció 0,50%, y el PR15 descendió 0,16%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) ganó 1,78% ($ 152), y el TVPP (en pesos) restó 1,59% ($ 9,30).

¿Qué pasó con los ADRs?

Los papeles de Francés se hundieron 5,70%, a 16,02 dólares cada uno, y lideran las bajas entre sus pares de firmas argentinas que cotizan en Wall Street.

Los otros retrocesos más importantes los registraron Galicia (-5,16%, u$s 37,90), Macro (-4,17%, u$s 86,25), y TGS (-3,46%, u$s 15,05).

Como contrapartida, avanzaron los ADRs de Edenor (0,33%, u$s 30,69), y Globant (0,12%, u$s 42,84).