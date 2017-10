TGN cayó 3,92% y el Merval prolongó su racha bajista

Los papeles de Transportadora de Gas del Norte se hundieron 3,92 por ciento, a 57,60 pesos cada uno y lideraron las bajas dentro del Merval, que sumó su segundo ajuste consecutivo al perder 1,41%, hasta situarse en las 26.246,59 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros retrocesos más importantes los registraron Holcim (3,90%), Boldt (3,90%), y Mirgor (3,73%).

“Todavía recorriendo los máximos continuó Wall Street, que aprovecha la favorable temporada de balances, a pesar de lo cual las acciones locales extendieron la toma de ganancias a la espera de las elecciones legislativas del domingo, acompañados por los bonos que se tomaron un respiro”, explicó en un informe Gustabo Ber.

“Así es que el Merval volvió a retroceder, en esta oportunidad un 1,4%, con las energéticas todavía liderando la corrección, bajo un volumen relativamente más estabilizado”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 730.215.232 pesos, con un balance 58 papeles en alza, 21 en alza, y 7 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval perdió 1,91% y quebró una mini racha alcista que se prolongó por dos ruedas.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

“Acompañando esta vez la pausa, los bonos se inclinaron por un ligero descenso promedio del 0,2% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, lo cual reacomoda el riesgo país hasta los 345 puntos básicos, mientras siguen llegando señales de ‘upgrade’ desde las calificadoras”, añadió Ber.

Entre los bonos, el AN18 bajó 0,15%, el AY24 restó 0,21%, el Descuento en dólares sumó 0,03%, el Descuento en pesos subió 0,39%, el NF18 retrocedió 1,05%, el Par en pesos cayó 0,15%, y el PR13 se valorizó 0,75%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) cedió 0,25% ($ 197), el TVPE (en euros) perdió 1,27% ($ 234), el TVPP (en pesos) perdió 0,38% ($ 12,95), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) descendió 0,48% ($ 208).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la rueda con tendencia negativa.

En ese contexto, los papeles de Galicia se hundieron 2,10%, a los 53,67 dólares cada uno, y lideraron los ajustes.

Los otros retrocesos más importantes los registraron los ADRs de Edenor (-1,72%, u$s 41,80), Tenaris (-1,67%, u$s 26,49), y Macro (-1,06%, u$s 124,64).