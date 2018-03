TGLT cae más de 3% tras la colocación de obligaciones negociables

Las acciones de la compañía argentina de desarrollos inmobiliarios TGLT caen 3,03 por ciento, a 16 pesos cada una dentro del panel general de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, días después de concluir el período de subasta pública de sus Obligaciones Negociables Clases XIV y XV.

“Es raro que una empresa caiga por salida de ON. Tiene que haber cortado la tasa arriba. Depende el justificativo de la ON. Se supone que es para aumentar la capacidad productiva, es decir, para conseguir mayores ganancias. Sin embargo, si la salida fue para paliar gastos está complicada, porque no suele ser normal que en la Bolsa pase eso”, deslizó una fuente de la city porteña.

En el transcurso de la semana pasada, la oferta de TGLT -colocada por un conjunto de instituciones financieras locales- consiguió un valor nominal de 25 millones de dólares.

La iniciativa se sumó a la colocación internacional de ON convertibles en acciones por un total de u$s 150 millones, la adquisición de un terreno en Catalinas por u$s 40.5 millones, y la compra del 82,3% de las acciones de Caputo S.A.C.I.F.

Las ON fueron emitidas en su totalidad en la Clase XV.

Los fondos resultantes de la emisión serán utilizados como capital de trabajo, refinanciación de pasivos e inversión en activos fijos, en cumplimiento de la normativa aplicable.

Banco Itaú Argentina. SA., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A. y Banco de Servicio y Transacciones S.A. fueron las instituciones financieras locales que se desempeñaron como organizadores de la transacción.

Esas entidades junto con Banco Santander Río S.A., SBS Trading S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. se desempeñaron como colocadores.

"La compañía recibió ofertas para ambas clases de ONs, logrando una sobresuscripción de más de un 50%. Entendemos el apoyo de los inversores como una señal de confianza en el sector de construcción y Real Estate, y en las visibles iniciativas estratégicas implementadas por la compañía. Esta emisión nos fortalece para implementar nuestro plan estratégico, y así seguir sirviendo a nuestros clientes en los distintos segmentos donde participamos", había puntualizado en un comunicado Alberto López Gaffney, CFO de TGLT, en un comunicado.

Mediante la iniciativa, TGLT intentó continuar apuntalando su plan estratégico de crecimiento en el mercado argentino.

En 2010, TGLT se convirtió en la primera compañía con foco en el mercado residencial en salir a cotizar en la Bolsa de Buenos Aires.

En la actualidad, ya contabiliza más de 650.000 metros cuadrados construidos desde que comenzó sus operaciones en 2005, en Buenos Aires, Rosario y Montevideo, a través de sus marcas Forum, Astor y Metra.