Szewach: “Las reservas no se van por el dólar ahorro sino por la expectativa de devaluación”

El economista y ex director del BCRA, Enrique Szewach, se refirió a las nuevas medidas en torno al cepo al dólar y sostuvo que “las reservas no se van por la compra de dólar ahorro sino por las expectativas de devaluación”.

A mediado de septiembre el Banco Central (BCRA) anunció una serie de normas cambiarias junto a estrictas restricciones que respectan a la compra de los u$s 200 mensuales.

Entre los impedimentos, los beneficiarios de planes sociales como el IFE o la AUH se vieron imposibilitados de aprovechar el dólar “ahorro”. Pero ayer, martes, desde la entidad bancaria confirmaron que a este grupo, ahora se le suman los empleados que cobran por el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

“Las empresas que optaron por el ATP tuvieron que declarar el CBU de sus empleados, por lo que los trabajadores de dichas compañías saben si recibieron plata del Estado”, explicó Szewach.

“Todos. Dicho esto, te cambian las reglas después de haberte dado el préstamo. Las reglas no se pueden cambiar retroactivamente”, opinó.

“En los casos de tomar el crédito de la tarjeta, en la primer ronda del crédito de la tarjeta se hizo de facto, vos no podías elegir. Nadie te dijo en ese momento que si vas a hacer esto no vas a poder comprar los dólares”, agregó este miércoles en diálogo con radio Mitre.

Según planteó el economista, “el Banco Central tenía dos opciones, la opción de un mercado libre para compras, turismo, dólar ahorro, etc. Pero el Gobierno no quiere explicitar ese precio y no quiere mostrar que ese precio es distinto que el oficial. O decir directamente no vendemos dólares para el dólar ahorro. Como eso era políticamente incorrecto estamos hace dos semanas con esta historia que te vendo a este sí, a este no”.

Al finalizar, Szewach planteó que “las reservas no se van por el dólar ahorro, las reservas se van porque hay un exceso de pesos sobre dólares y hay una expectativa de devaluación importante por la brecha”.