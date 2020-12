Supervielle se anima a la alta mora y puja para quedarse con la tarjeta de Falabella

“Con la pandemia habían alcanzado un pico de mora tal que ya se le estaba deteriorando mucho la cartera. No tenían tasa de interés suficiente para ser rentables, porque los chilenos no les habilitaban tasas superiores al 100%”.

El presidente de una entidad financiera confiesa en off the record los avatares de la venta de CMR, la tarjeta de Falabella, donde Supervielle es el candidato número uno para quedársela, ya que puede hacer un complemento con Cordial, su unidad de negocios que presta a segmentos no bancarizados.

“Estaban estrangulando el negocio, ya que tenían muchas dificultades para prestar dinero, no se sentían cómodos con la mora que tenían; por todo no era rentable”, revelan los conocedores del sector.

Consultados por este diario, ni en CMR ni en Supervielle quisieron hacer comentarios al respecto.

En el mercado estiman que habría un total de 600.000 clientes, de los cuales activos estarán la mitad, con una cartera de $ 4500 millones en préstamos, muy atado al consumo con Falabella.

“Hay que ver el grado de vejez de la cartera y cuántos empleados tienen, para tratar de ver el precio de venta, pero debería estar entre u$s 50 y u$s 100 por cada tarjetahabiente activo, por lo que estaría entre u$s 15 y u$s 30 millones”, estiman en el ambiente financiero.

La apuesta del Supervielle, según conjeturan los entendidos en el tema, sería apostar a que el año que viene será más estable, se logre reducir la mora que tienen, que es muy alta actualmente, y empezar a trabajar esos clientes.

“Los chilenos no resultaron ser muy buenos gestionando. Cuando dejas de prestar, como hicieron ellos, te sube la mora, porque el cliente percibe que no estás y deja de pagar”, comenta uno de sus competidores.

“No sé cómo funcionará internamente CMR, pero entiendo que el cliente prioriza pagar la tarjeta de crédito que más limite le da. Tal vez con el nombre de un banco por atrás se reduce la mora. No es lo mismo desde el call center de una tarjeta que de un banco”, advierten las fuentes.

Subrayan que CMR tiene una alta tasa de morosidad: “No sé si es tan buen negocio, ya que con la pandemia habían alcanzado un pico de mora, pero capaz desde el Supervielle vieron el negocio más a mediano y largo plazo”, especulan en la City.

“Pensé que son tarjetas que te dan sin una calificación crediticia. El score crediticio de las personas que la adquieren es menor a 400 generalmente.

Nosotros para otorgar asistencia estamos pidiendo mínimo 650 puntos Por eso el mantenimiento y las renovaciones de este tipo de plásticpos son descomunales, porque son presos del único producto crediticio al que pueden acceder. De última después el banco vende la deuda a un estudio de cobranzas”, señalan.

“Además, el Grupo Supervielle tiene la estructura y el negocio desarrollado para este tipo de negocios. Es sólo emitir los plásticos y empezar a traccionar, porque es un monoproducto readaptable a Cordial. Pero hay que ponerle una tasa de interés alta actualmente para equiparar la mora, y capaz crossellear con productos sin riesgo, como seguros o paquete de cuentas”, prevén.

"Para el banco, comprar una cartera con tarjetas le representa un costo de adquisición bajo contra lo que le saldría a ellos conseguir esa cantidad de tarjetas. Por otro lado, consiguen clientes que en muchos casos no son los típicos bancarizados", detalla la fuente, número uno de una importante cadena