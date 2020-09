Súper cepo al dólar: Miguel Pesce dijo que "no hay razón para que el peso se devalúe"

Al día siguiente de anunciar el aumento del 35% en la compra del dólar ahorro y en los gastos con tarjeta en moneda extranjera, el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, defendió la implementación del súper cepo y afirmó que “no hay razón para que el peso se devalúe".

El titular de la autoridad monetaria aseveró que "se necesita aumentar las exportaciones en un 50% para que el mercado de cambio funcione normalmente", al tiempo que indicó que "hay que desarrollar un mercado de capitales porque sino la gente opta por comprar dólares ante la falta de inversiones en moneda local".

En esa línea, ral remarcó que "a nadie le gustan los cepos" insistió en que "mientras existan problemas en el mercado de cambios, no hay alternativas".

En diálogo con el canal TN, Pesce explicó que la medida era "necesaria" para preservar las divisas, que describió como “fundamentales para sostener el nivel de actividad".

Problema estructural y coyuntural

Pesce precisó que "tenemos un problema estructural porque en 2011, exportábamos u$s 83.000 millones y hoy lo hacemos en u$s 60.000 millones y necesitamos exportar u$s 90.000 millones porque tenemos demanda de importaciones para la producción, demanda para pagar servicios, demanda para pagar los servicios de deuda y esta vocación que tienen los argentinos para ahorrar en moneda extranjera. Esto tiene que ser un compromiso de todo el país".

En esta misma línea, el funcionario añadió que también "tenemos un problema coyuntural porque no sólo se endeudó el Estado sino también el sector privado en moneda extranjera". Y subrayó: "La deuda de las empresas privadas se incrementó en un 84% en los últimos cuatro años, unos u$s 20.000 millones".

Medidas para pymes

Posteriormente, el presidente del BCRA destacó que tomaron medidas que "favorecieron" a las empresas.

"Hoy una pyme descuenta cheques al 23%, esto es positivo. Las empresas están empezando a colocar ON a dólar link, y entonces lo que nos encontramos es a empresas tomando deuda en pesos para pagar vencimientos en dólares, de los últimos cuatro años", precisó.

Pesce insistió en que "esto es positivo pero debemos desarrollar nuestro mercado de capitales. La coyuntura estaba metiendo presión en el mercado cambiario porque tenemos algunos jugadores especulativos, en nuestra economía. El gobierno anterior favoreció que esos fondos especulativos compraran deuda en pesos para hacer 'carry trade', con la diferencia de tasas y cuando el gobierno anterior decidió que estos fondos no tenían acceso al mercado de cambios, quedaron atrapados en nuestro mercado y la manera que tenían para salir era el Contado con Liquidación (CCL)".

Pesce reconoció: "Tenemos una crisis del sector externo desde que las exportaciones cayeron en u$s 30 mil millones. Lo que tenemos que tener es el compromiso de la sociedad para aumentar las exportaciones, esto tiene que ser una política de Estado".

Súper cepo

El presidente del BCRA justificó las últimas medidas cambiarias al señalar que "esto era necesario porque las divisas son fundamentales para mantener el nivel de actividad, la industria necesita insumos importados pero la presión que le estaban metiendo al mercado cambiario por el dólar ahorro y los especuladores era muy fuerte y había que encarar una solución".

El funcionario aclaró luego que "la decisión se tomó en conjunto con el Ministerio de Economía, con la Comisión Nacional de Valores y con la AFIP".

"Lo que estamos preservando es el tipo de cambio oficial por el cual se mueve la producción en nuestro país. Este tipo de cambio está un 20% arriba del tipo de cambio de diciembre de 2015, en términos reales", puntualizó Pesce.

"Nadie menciona atraso cambiario, es un tipo de cambio competitivo. Las presiones que hay en otros tipos de cambio, están vinculadas con fondos especuladores que quedaron atrapados porque vinieron a hacer 'carry trade' y no se pudieron retirar de nuestro mercado", agregó.

El presidente del BCRA subrayó además que "de ninguna manera tiene que haber aumento de precios porque los precios se guían por el tipo de cambio oficial".

"Si tuviéramos el tipo de cambio atrasado podríamos tener alguna presión para una devaluación del peso, pero nadie habla de eso", enfatizó Pesce, para luego remarcar: "Estamos tratando de aislar las presiones especulativas, por eso es el impuesto a las ganancias sobre el dólar ahorro".

Pesce resaltó que "la Argentina tiene una extraordinaria capacidad de ahorro. Se fugaron 23.000 millones en 2019, 19.000 millones, en 2018 y u$s 16.000 millones en 2017. Este año estaremos por debajo de los u$s 10.000 millones. Tenemos que exportar u$s 90.000 millones, este tiene que ser un objetivo de nuestro país. Mientras no exportemos más de u$s 90 mil millones estamos en problemas", sentenció Pesce.

El funcionario evaluó que "las empresas van a venir a nuestro país cuando vean oportunidades de negocios".

Finalmente, Pesce explicó que "en los últimos cuatro años se contrajeron deudas por u$s 20.000 millones y en los próximos meses vencían u$s 3,3 mil millones. Lo que les decimos es que los vencimientos que tienen a partir del 15 de octubre por un semestre, los reestructuren y el esquema es que paguen los intereses, pagan el 40% del capital y el 60% restante lo refinancien, con una vida de la deuda de 2 años. Esto es lo que les pedimos a las empresas. Las que tienen ON son menos de 10 y las que tienen préstamos bancarios son menos de 30".