Subió el precio del petróleo y ayudó al Merval

Los papeles de Petrobras Brasil escalaron 4,62 por ciento, a 72,50 pesos por acción, animados por el repunte del petróleo y lideraron los avances dentro Merval, que sumó su segunda alza consecutiva al ganar 0,61%, hasta situarse en las 22.262,64 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Autopistas del Sol (3,27%), Cresud (2,82%), y Tenaris (1,67%).

“Wall Street recuperó un mejor tono, de la mano de un testimonio ‘dovish’ por parte de Yellen, lo cual contagió a los activos locales que acompañaron mientras algunos operadores se van preparando para reforzar el ‘carry-trade’ en la licitación de Lebacs ante la mayor calma cambiaria”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Así es que el Merval avanzó 0,6%, de la mano en especial de las energéticas y los bancos, bajo un volumen algo más estabilizado, aunque con operadores atentos a los eventos desde Brasil”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 328.709.170 pesos, con un balance de 46 papeles en alza, 33 en alza, y 12 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“De igual manera, los bonos registraron una positiva marcha a través de mejoras promedio de 0,5% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con un riesgo país achicándose hasta los 430 puntos básicos, mientras llegan nuevas emisiones provinciales y corporativas”, agregó Ber.

Entre los bonos, el AN18 sumó 0,05%, el AY24 mejoró 0,15%, el Descuento en dólares creció 0,27%, el Descuento en pesos retrocedió 0,52%, el NF18 ascendió 0,46%, el Par en dólares se valorizó 0,27%, el Par en pesos descendió 0,20%, el PR13 ganó 0,08%, y el PR15 progresó 0,22%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) subió 1,35% ($ 150), el TVPE (en euros) saltó 2,31% ($ 177), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se apreció 1,33% ($ 154).

¿Qué pasó con los ADRs?

Los papeles de Irsa Inversiones y Representaciones saltaron 2,87%, hasta los u$s 24,74 cada uno y lideraron las subas entre sus pares de firmas argentinas que cotizan en Wall Street.

Las otras alzas más importantes las registraron Cresud (2,69%, u$s 19,50), Bunge (1,67%, u$s 76,77), y Tenaris (1,66%, u$s 31,89).

Como contrapartida, retrocedieron los ADRs de Telecom Argentina (-1,99%, u$s 28,57), TGS (-1,43%, u$s 16,49), y Pampa Energía (-0,62%, u$s 56,44)