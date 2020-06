Suben los bonos: pese al traspié los inversores confían en un pronto acuerdo sobre deuda

Luego del traspié de aye,r de los bonos por las mayores tensiones con los acreedores, la renta fija arranca el ultimo día de la semana al alza y con la expectativa de que, durante el fin de semana, o a comienzo de la semana entrante a más tardar, se den novedades positivas sobre el tema de la deuda. Así, todos los tramos de la curva de legislación internacional operan al alza con subas de 1% en promedio.

El mensaje del grupo de acreedores AdHoc sobre las chances de acceder a la Justicia generó preocupación entre los inversores, por lo que ayer se registraron caídas del 2% en la deuda ley internacional y de hasta 7% en la deuda de ley local. Hoy, los bonos recuperan terreno con la expectativa intacta de que las negociaciones queden reencaminadas.

La parte corta de la curva opera al alza con subas del 1%. Los Globales 2021, 2022 y 2023 suben 1,06%, 1,1% y 1,13% respectivamente. Mismo escenario se da en la parte media con los bonos a 2026, 2027 y 2028 subiendo 1,25%, 1,08% y 0,7% respectivamente. Por último, en el tramo mas largo, los bonos también operan al alza con el Bonar 2046, 2048 y el bono a 2117 avanzando 1,23%, 1,15% y 1,14% respectivamente.

El riesgo país arranca la ultima jornada de la semana en 2614 puntos.

Los analistas de Delphos Investment señalaron que la falta de acuerdo entre el Gobierno y los bonistas obliga a que el primero tenga que tomar la próxima definición importante.

“El Gobierno podría presentar la propuesta enmendada en la SEC e ir a una propuesta unilateral con adhesión incierta. Por otro lado podría frenar el proceso y volver a extender el plazo para intentar reflotar las negociaciones. Todavía no se definió la estrategia a seguir, siendo el dato más relevante para los bonos en el corto plazo. El ambiente de negociación, especialmente con los fondos que se encuentran en el grupo Ad Hoc, se deterioró tanto que el gobierno necesitará desplegar todo su encanto para volver a encauzar las conversaciones. Los principales fondos mostraron todas sus cartas y la mejor voluntad posible. El acuerdo es posible si y solo si el gobierno cede en su posición estructural. Las partes están cerca, pero aún más lejos de lo que parece”, advirtieron.

Las amenazas del grupo de acreedores AdHoc asustó al mercado, aunque las bajas del jueves fueron menos violentas de lo esperado, lo que refleja una expectativa de los inversores a que las negociaciones continúan.

El equipo de Martín Guzman publicó su última propuesta en la que se daba una mejora en aproximadamente u$s 5 de valor presente neto, ubicándolo en u$s 52, al mismo tiempo que los acreedores bajaban sus expectativas a u$s 60. Si bien luce una brecha corta, todavía es bastante lejana una de la otra.

Juan Pablo Vera, jefe de operaciones de Tavelli y Compañía destacó que ambas partes dejaron en claro que no aceptarán las condiciones impuestas del otro lado, en un tono beligerante, con lo cual no cabría esperar acuerdo en el corto plazo mas allá de las pocas diferencias que los separan.

“Si bien las ofertas de ambos lados mejoraron en términos de VPN, subyacen cuestiones legales expuestas por los bonistas, que de hecho los llevaron a incluir en su última propuesta una serie de nuevos reclamos desde lo jurídico que parecen a priori muy difícil de digerir para las autoridades locales. Argentina podría avanzar con la oferta aún sin lograr un acuerdo amplio, hecho que tendría efecto negativo ya que abre escenarios inciertos. De alguna manera, el riesgo de no-acuerdo aumentó sensiblemente”, advirtió.

Vera explicó que la diferencia entre las partes es de u$s 3000 millones para los primeros años del acuerdo, aproximadamente 1% del PBI.