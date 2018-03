Subió el petróleo tras una disminución de producción en Irak

El petróleo subió levemente y se mantuvo dentro de sus habituales oscilaciones. Entre los principales factores se encuentran nuevas señales de caída de la oferta de muchos productores, aunque por otro lado, hay indicios de aumento de la producción de Estados Unidos, donde la noticia destacada fue que el presidente Donald Trump tomó medidas para avanzar en la construcción de dos oleoductos.

En Nueva York, el barril de ‘light sweet crude’ (WTI) para entrega en marzo subió 43 centavos de dólar a u$s 53,18.

En el mercado de Londres el barril de Brent para marzo aumentó 90 centavos a u$s 55,44.

Entre los elementos alentadores de la jornada se contó la disminución de la producción de Irak, el segundo mayor miembro de la OPEP luego de Arabia Saudita. Bagdad dijo que redujo su producción de 180.000 barriles diarios.

“Las rebajas de producción efectuadas en enero por la OPEP como por otros productores ajenos al cártel son el principal factor de apoyo de los precios”, dijo el analista de Citi, Tim Evans.

No obstante, los inversores están pendientes del informe semanal de reservas que va a presentar mañana Estados Unidos, que no participa del pacto de rebaja y, en cambio, dio señales de que podría aumentarla.

Trump aprobó dos oleoductos congelados por Obama

El presidente Donald Trump tomó medidas para avanzar en la construcción de los ductos Keystone XL y Dakota Access e inició una etapa con menores restricciones para la industria petrolera en los Estados Unidos.

Con esta decisión, Trump vuelve a mostrar que su administración se ubica, al menos en el incio, en una dirección diametralmente opuesta comparada con la de su antecesor, Barack Obama.

Tras el anuncio del presidente estadounidense, las acciones de TransCanada suben 2,45%, hasta los u$s 64,07 por acción antes del cierre. Por su parte, los papeles de Energy Transfer Equity LP y Energy Transfer Partners LP, los desarrolladores del proyecto Dakota, trepan 3,14% (u$s 18,82) y 4,49% (u$s 39,35), respectivamente.

Banco Mundial prevé precio del petróleo a u$s 55 en 2017 y u$s 60 en 2018

El Banco Mundial prevé que el precio medio de petróleo se ubique en 2017 en los u$s 55 el barril, un 26% más que en 2017, y en u$s 60 en 2018, dado el fortalecimiento de la demanda y la reducción de la oferta por el pacto alcanzado por la OPEP.

“Se espera que los precios del barril de crudo se mantengan en los u$s 55, sin cambios respecto a nuestros cálculos de octubre, y un 26 % más que el precio medio de 2016, que fue de u$s 43”, apuntó hoy el BM en su informe trimestral sobre las materias primas.

El alza asume un “cumplimiento parcial” del acuerdo alcanzado por la (OPEP) y “se prevé que el mercado se ajuste en la segunda mitad del año, lo que permitiría reducir el gran inventario existente”, agregó el organismo.

Leve repunte de la soja en Chicago

La soja subió un 0,07% hasta los u$s 388,9 la tonelada. Los futuros de soja en Chicago terminan el día en alza por compras después de llevar tres sesiones consecutivas a la baja principalmente por la presión de previsiones de mejor clima para los cultivos en Argentina tras las inundaciones que se dieron este mes.

El maíz bajó un 0,9% hasta los u$s 144,19. Los futuros del maíz de Chicago cayeron por una mezcla de factores que incluyen: toma de ganancias después de máximos de varios meses, mejoras en el clima en Argentina y la incertidumbre sobre cómo la política comercial de EE.UU. que afectará las exportaciones de granos en el futuro cercano.

El trigo cedió un 0,4% hasta los u$s 158,55. Los stocks del cereal siguen siendo abundantes y los pronósticos meteorológicos no muestran una amenaza significativa de daños por clima muy frío para la cosecha de trigo de invierno de los Estados Unidos. Con respecto al ámbito internacional, en Europa, los daños causados por las heladas a los cultivos son relativamente bajos. Por otro lado, Rusia necesita encontrar nuevos mercados para sus exportaciones después de una cosecha récord de 119 millones de toneladas en 2016.