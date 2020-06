Subastan los CDS argentinos tras el default: precio inicial u$s 34,5

Doce días después de que el Comité de Determinaciones de Derivados de Crédito decidiera activar los pagos correspondientes a los Credit Default Swaps (CDS) argentinos, este viernes comenzó la subasta de dichos instrumentos. Finalizada la primera etapa de la subasta, según anticipó Sebastián Maril, director de Research for Traders, el valor promedió los u$s 34,5 aunque podría llegar a tocar los u$s 40. Hacia la tarde se realizará la segunda parte y tras ella se conocerán los resultados finales.

Esto significa que las empresas que poseen swaps de incumplimiento crediticio del país recibirán alrededor del 66% del monto cubierto por los instrumentos, según el resultados iniciales de una subasta para liquidar los contratos el viernes. De acuerdo a los últimos datos de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés) hay alrededor de u$s 1400 millones netos de swaps de default para el país.

Los CDS son una suerte de seguros financieros que se activan en el momento en que se produce un default. Pero al ser contratos entre privados, su activación no tuvo ni tendrá consecuencias directas en las arcas del país. De hecho, pueden ayudar a la Argentina en su intención de reestructurar la deuda. Y es por ello que cobran especial relevancia en esta aparente recta final de la negociación.

La activación de los CDS argentinos había sido decidida el pasado 1 de junio, luego de que la Argentina cayera el viernes 22 de mayo en el noveno default de su historia al no haber realizado el pago de los u$s 503 millones correspondientes a intereses de los bonos Globales 2021, 2026 y 2046. La activación fue decidida de forma unánime por las 14 entidades financieras que integran el comité. Entre ellos, Bank of America; Barclays Bank; BNP Paribas; Citibank; Credit Suisse; Goldman Sachs; JP Morgan; Deutsche Bank; y el fondo Elliott Management Corp, de Paul Singer.

Si bien las negociaciones entre el Gobierno y los acreedores para reestructurar la deuda continúan, los pedidos para que se activaran los CDS comenzaron a llegar a ISDA una vez cumplido el período de gracia de 30 días posteriores al incumplimiento del pasado 22 de mayo.

Impacto en la negociación con los bonistas

Una vez que se había conocido la decisión de activar los CDS argentinos, Federico Furiase, director de Eco Go, había indicado a El Cronista que ello podía significar un acercamiento de posiciones en la negociación por la deuda. “Puede ayudar para los tenedores de peso que tomaron cobertura, que recibirán un pago cash que les amortigua el haircut NPV implícito en la reestructuración”, había explicado. Sin embargo, también había alertado que "hay que tener en cuenta que el costo de la cobertura de los CDS fue alto y el valor de recupero de los bonos a definirse en la subasta puede ser alto dada la expectativa de arreglo que hay en la negociación entre Argentina y los acreedores, con lo cual estos dos efectos matizan el endulzante de los CDS”.

Consultado respecto a estos primeros resultados, Furiase consideró: “Sería alto si fuese arriba de u$s 40. El 34/35 de recovery está en línea con el precio del bono par yen, toman como referencia el precio más bajo del segmento legislación internacional”.

“Para los acreedores que tomaron cobertura el cobro de los CDS luego del evento de crédito termina siendo una suerte de compensación (neta del pago de la prima del seguro) del haircut implícito en el canje de Guzmán. Y eso paradójicamente podría ayudar en la negociación bajo el supuesto de que los acreedores con masa crítica habían tomado posiciones en CDS y ahora cobrarían por el evento de crédito. En el marco de la negociación de la deuda, el pago de los CDS a los acreedores de peso es el sweetener que paga la banca privada”, subrayó el director de Eco Go.