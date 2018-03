Sturzenegger y el fallido final de los billetes de $100

"Honestamente, no conozco los motivos por los cuales el Gobierno decide no emitir un billete de mayor denominación, pero tengo el mío propio por el cual considero que no debería hacerlo. Es más, yo sería más revolucionario aun: eliminaría el billete de $ 100 sin reemplazarlo por ninguno de mayor denominación. Idealmente, me gustaría que sólo quedaran las monedas", había escrito el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, en una nota de opinión publicada en La Nación. "Reducir la eficiencia de la informalidad" era su excusa.

El ahora titular de la entidad monetaria no pudo llevar a cabo su propuesta y anunció la creación de billetes de mayor denominación, debido al atraso que en la materia generó la inflación acumulada de los últimos años.