Sturzenegger: las tasas se van a mantener altas hasta abril próximo

"No hay que ver a las Lebac como una preocupación: tenemos más Lebac porque el Central compró dólares", tranquilizó ayer Federico Sturzenegger a los banqueros de Adeba. El titular del BCRA se refirió a quienes cuestionan el endeudamiento, y señaló que es relativo, porque a su juicio las Lebac no son deuda, ya que es algo que se autocompensa con los u$s 55.000 millones de reservas, de las cuales u$s 30.000 millones compró durante su mandato. "No dejemos crecer el fantasma de la deuda", pidió.

A su vez, se mostró optimista con la baja de la inflación núcleo y optimista con la actividad industrial, creciendo al 20% impulsada por la producción automotriz y la construcción, "lo que garantiza un período de crecimiento importante".

"Será necesario mantener altas las tasas de interés de política monetaria por algunos meses más, para lograr que la inflación núcleo se ubique cerca al 1% en abril. La suba de tarifas de servicios públicos que resolverá el Poder Ejecutivo será más rápido de lo que esperaba, por lo que será necesario mantener altas las tasas de interés para evitar que aumente la inflación", admitió Sturze, según recopiló Bloomberg.

Asimismo, hizo un resumen de la reforma tributaria y se refirió a ella como un avance muy importante que ha promovido Dujovne (en rigor, se refirió a él como "Nico", como de costumbre), "tendiente a conseguir un sistema tributario en pos de la inversión y del crecimiento", aunque admitió que las modificaciones serán paulatinas, a lo largo de los años.

También habló de la actualiza

ción de las jubilaciones, que en el kirchnerismo no se pudieron actualizar por inflación porque no había un Indec creíble, pero que ahora sí se puede. A su vez, destacó el avance en ingresos brutos tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires, lo que a su juicio cambiará toda la concepción, porque generará que el resto de las provincias vayan reduciendo este impuesto distorsivo hacia el futuro. Remarcó que todas las reformas que están haciendo desde el BCRA son tendientes a generar mayor competencia en el sistema bancario, y trajo respuestas a los temas planteados por los banqueros nacionales en la reunión anterior.

Amazon & new players

Tal como suele decir, celebró que aparezcan nuevos jugadores, como las fintech, MercadoLibre y Amazon, que ahora vendrá al país. Es un convencido que la mayor competencia traerá aparejado mejores precios para los usuarios del sistema. A propósito, un nuevo integrante de Adeba estuvo en la reunión: Guillermo Francos, de Wanap (de Eduardo Eurnekián), el primer banco digital en tener autorización del BCRA, que en marzo estará operativo.

Sturzenegger indicó que en las reuniones internacionales se ve cómo el sistema financiero en general cómo se desarrollan estos market place como sitios que utilizan la información que tienen de sus usuarios para generar mecanismos de financiamiento. Además, dijo que el BCRA no tiene pensado regular mientras no haya intermediación, e incentivó a los bancos a que paguen más a sus clientes por los plazos fijos y cobren menos de tasa y comisiones. También les pidió que fomenten el uso de medios electrónicos de pago para evitar el uso del efectivo.

Durante el desayuno de trabajo, entre medialunas, café y jugo de naranja, Sturzenegger repasó los temas en los que están trabajando desde el BCRA. Entre ellos presentó las medidas de desburocratización regulatoria para aumentar la transparencia y competitividad del sistema financiero. Estas medidas abarcan cambios en el sistema de seguridad que se estableció en el pasado y en las frondosas normas del sistema informativo que el Banco Central le pide al sector financiero. Con estas medidas se reducirán los tiempos, se achicarán los costos administrativos y los usuarios serán beneficiados. A su vez, puso énfasis en los objetivos alcanzados en la continuidad del proceso de desinflación, en particular a través de la consolidación de la baja en la inflación núcleo de los últimos meses.

"Vimos avances que abren paso a una nueva etapa en la industria financiera la cual se va a caracterizar por una mayor competitividad y transparencia, garantizando siempre la seguridad del depositante", declaró Jorge Brito (h), presidente de ADEBA.

Sturzenegger también estuvo acompañado por Fabián Zampone, Demián Reidel y Francisco Gismondi, directores del Banco Central, Mariano Flores Vidal, gerente general, Agustín Torcassi, subgerente general de Normas, Juan Carlos Isi, síndico titular y Federico Forte, asesor.