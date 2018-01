Sturzenegger: las Lebac sin respaldo en reservas sólo significan el 6,2% del PBI

El presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, volvió a hablar el lunes de la correlación entre la estrategia de acumulación de reservas internacionales y la emisión de Lebac. "Cuando uno mira el stock de Lebac neto de ese activo que uno ha acumulado, lo interesante es que está cayendo. El stock de Lebac sin el respaldo de reservas compradas en estos últimos años, está cayendo", señaló.

El funcionario afirmó que luego de las compras de divisas efectuadas bajo su gestión, el organismo tuvo un superávit cuasifiscal de 1 punto del Producto Bruto Interno (PIB) a través de la reducción de las Lebac sin respaldo. Según explicó, las Lebac y pases netos de reservas a comienzo de marzo de 2016 sumaban $ 453.077 millones (7,2% del PIB) y fueron creciendo hasta llegar a $ 1.211.965 millones (11,9% del PIB) a fines de 2017. De acuerdo con la argumentación de Sturzenegger, como entre marzo de 2016 y diciembre del año pasado el BCRA adquirió reservas por $ 580.377 millones (5,7% del PIB), es necesario restarle esas divisas al stock de Lebac y pases. "Nos quedamos con $ 631.588 millones, que son 6,2% puntos del PIB en valores del 29 de diciembre de 2017. Con lo cual hemos tenido un superávit cuasifiscal de un punto del PIB a través de la reducción de estas Lebac sin respaldo", sintetizó el titular del BCRA.

Más allá esos cálculos, Sturzenegger aseguró que "todo este stock de Lebac está respaldado por las reservas que tenemos en la hoja de balance. Es un respaldo con buenas propiedades de riesgo porque en el momento en que más las necesitás, más valen". En el último Informe de Política Monetaria (IPOM), el BCRA añadió que, aun sin restarle las reservas al stock de Lebac y pases, las estimaciones de ingresos futuros del organismo (por emitir un pasivo que no paga tasa de interés pero que tiene alta demanda) resultarían más que suficientes para cancelar todos los pasivos no monetarios.

El presidente de la autoridad monetaria destacó que la evolución del stock de Lebac durante 2018 estará atada a la compra de divisas. "Nadie le regala al BCRA u$s 40.000 millones. Cuando nosotros compramos reservas tenemos que emitir pesos y para que esos pesos no generen inflación, los tenemos que absorber con Lebac", afirmó. Hoy, las divisas en poder del organismo llegan al 11% del PIB y el BCRA se propuso como objetivo seguir comprando al Tesoro y en el mercado hasta llevarlas al 15% del PIB.

El titular del BCRA aprovechó la última conferencia de prensa para aclarar que no planea hacer ningún cambio en el esquema de licitaciones de Lebac y que las Letras del Tesoro (Letes) en Pesos no las reemplazarán. "Las Letes no son instrumentos de absorción monetaria. No se tocan ni se mezclan con los instrumentos del BCRA. Pueden convivir perfectamente, como lo están haciendo en este momento. Eso no es ningún problema y ocurre en cualquier país del mundo", explicó.