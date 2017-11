Sturzenegger aclaró cómo será la norma sobre compra de Lebac a aseguradoras

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, aclaró hoy cómo será la normativa que impide compra de Lebac a aseguradoras.

“Hoy a la mañana hablé con el ministro de Finanzas (Luis) Caputo y me dijo que valía la pena aclarar que mediante la normativa que se piensa emitir no se le va a permitir a las compañías de seguros seguir comprando Lebac, pero no se va a obligar a nadie a vender", señaló esta tarde en conferencia de prensa al presentar el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) de noviembre 2017.

"No se va a afectar ninguna decisión que ya se ha tomado. Se está diciendo que queremos virar el portafolio a otro tipo de activos”, agregó.

Al respecto, Sturzenegger explicó: "A nosotros no nos afecta en nada, porque la liquidez del sistema está ahí, ni aparece ni desaparece, y uno termina absorbiéndola a través de otro vehículo. Nuestra respuesta al ministerio de Finanzas es que nos afecta en lo más mínimo y que las decisiones de inversión de estas compañías las tienen que tomar ellos”.

Por otro lado, el funcionario defendió el impuesto a la renta financiera incluido en el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno y aseguró que ese gravamen existe “en todos los países del mundo”.

“Nos parece bien que la Argentina empiece a normalizarse y tenga un sistema tributario más transparente y equitativo”, señaló. Además, aseguró que el nuevo impuesto “tendrá un impacto limitado en los rendimientos”.

El titular de la autoridad monetaria advirtió que, por ejemplo, los plazos fijos ajustados por CER tributan Ganancias, por lo que con la reforma impositiva la alícuota en este caso bajará del 35% al 15%.

Buscan que las aseguradoras no tomen Lebac sino Letes en pesos

Ayer se difundió la noticia de que el Gobierno impondrá a las aseguradoras topes en sus posiciones de Lebac, según comunicó la Superintendencia de Seguros a firmas del sector, conversación en la que el ente regulador les recomendó comenzar a ajustar su tenencia de bonos del Banco Central (BCRA).

Al menos cinco grandes compañías de seguros recibieron el lunes llamados del regulador que supervisa a las aseguradoras. Coincidieron en indicar que el pedido del gobierno se limitó a recomendar una baja participación en la licitación del martes del BCRA y a anticipar que próximamente podría emitirse una nueva normativa que impondría límites a la tenencia de Lebac.

La regla podría limitar carteras de las aseguradores a mantener un máximo de 25 por ciento en Lebac a fin de año, con la mira en reducirla al 0 por ciento en marzo próximo, según indicó Bloomberg.