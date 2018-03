Spotorno: "No se terminó la recesión, todavía estamos saliendo"

El economista Fausto Spotorno consideró hoy que "no se terminó la recesión" en la Argentina y planteó que el país "todavía está saliendo".

De esta forma, se permitió disentir con el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, quien ayer aseguró que "la recesión en la Argentina ya terminó".

"No se terminó la recesión, estamos saliendo. La gente no va a sentir nunca que saliste porque hay gente que no recuperó su empleo. La economía esta estancanda desde 2011 y hay movimientos solamente en años electorales ", explicó.