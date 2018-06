Sorpresa en la City: para frenar al dólar el BCRA vendió u$s 700 millones

Tras conocerse letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la rueda cambiaria empezó a operar sin la ficha de u$s 5000 millones del Banco Central (BCRA) como techo en $ 25 y con la expectativa de un dólar con flotación libre. Este nuevo escenario duró dos sesiones, la del viernes y el lunes, ya que el BCRA ayer estuvo presente durante toda la jornada, realizó ventas de u$s 700 millones. Así fue como el cierre del tipo de cambio quedó a $ 25,75 en terreno mayorista, 25 centavos menos que la víspera, y a un promedio para la venta de $ 26,38 en las pizarras y homebanking, seis centavos menos que la media del lunes.

Si bien es cierto que el propio presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, dijo durante el anuncio del préstamos del FMI que el retiro de la ficha de u$s 5000 millones no implicaba una total desaparición del organismo monetario como jugador de la rueda, porque en "ningún lugar del mundo" la flotación es totalmente limpia, el mercado había interpretado que empezaba una etapa de mayor independencia del tipo de cambio, como parte de las condiciones impuestas por el Fondo.

Por otro lado, el Central también compró Lebac en el mercado secundario, fueron $ 18.500 millones; de manera que los pesos que entraron por esa vía se aspiraron mediante la venta de $ 700 millones.

"El Banco Central estuvo vendiendo todo el día, desde el arranque. Fueron fichas de a u$s 100 millones y debe haber vendido por lo menos u$s 500 millones", comentaron en off the record desde una mesa de dinero de la plaza porteña. Al mismo tiempo, la fuente sostuvo: "No entiendo por qué no lo hicieron ayer. Descolocó a todo el mundo. Supongo que esa la idea". El lunes el tipo de cambio mayorista saltó 70 centavos, por lo que el recorte de ayer fue tan solo una corrección de este avance.

En la misma línea, el operador y apoderado de Oubiña Cambios, Claudio García, señaló que el Central vendió "apenas empezó el mercado" y estuvo "todo el día poniendo posturas a la baja". El experto había calculado una participación de u$s 700 millones, pero indicó que en la City calculaban desde un mínimo de u$s 500 hasta u$s 800 millones.

"Vimos una flotación sucia. El Central apareció en un momento marcando el precio al que quería al dólar. Es cierto que nunca dijeron que no iban a intervenir, sino que iban a sacar la ficha de u$s 5000 millones, pero sorprendió a todo el mundo, nadie se la esperaba", expresó García.

Para la autoridad monetaria, el movimiento del lunes exactamente el salto que se dio al cierre fue un evento disruptivo, y como en la apertura la tendencia se mantuvo, fue necesario intervenir.

A diferencia del lunes, en el que hubo muy poco volumen, poco más de u$s 500 millones, ayer se operó el doble: u$s 1100 millones.

"El dólar sigue siendo demandado por bancos, empresas e inversores, y como la oferta de exportadores e inversores se redujo notablemente, tuvo que intervenir el BCRA desde valores de $ 26", describió Fernando Izzo en el informe de ABC Mercado de Cambios. Al mismo tiempo, el especialista recordó que "el BCRA no intervenía para regular el mercado con ventas de dólares desde el 15 de mayo pasado, cuando vendió u$s 700 millones a $ 25, el día super martes de la licitación de Lebac".

Izzo considera que "todo sigue igual" pese al acuerdo con el FMI, "por lo menos hasta que no ingresen efectivamente el primer tramo del giro en dólares que llegaría la próxima semana y se tranquilicen los mercados locales y del exterior". Otro factor que serviría para combatir el nerviosismo sería la categorización de Argentina como emergente por parte del MSCI.