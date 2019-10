Sólo una de cada tres personas que compran dólares, adquiere más de u$s 1000

El BCRA publicó el balance cambiario de septiembre, una herramienta valiosa para tener una primera foto del impacto de los controles de cambiarios sobre el funcionamiento del mercado de cambio. Entre algunos de los datos interesantes se observa que, a pesar de las restricciones mencionadas, la cuenta financiera registró un déficit de u$s 6700 millones. Además, el 66% de las personas compró menos de u$s 1000.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS señaló que el principal factor detrás de este resultado fue que la formación de activos externos del sector privado no financiero se mantuvo en unos muy elevados u$s 3000 millones.

“En este espacio, la notable caída de las compras de dólares (58,6%) generada por las nuevas normativas cambiarias no alcanzó a compensar la fuerte contracción de las ventas (68,6%)”, comentó el economista de Grupo SBS.

En un párrafo aparte se observa la cantidad de participantes en el mercado cambiario, segmentado por monto.

“Mirando la distribución de las compras de billetes de personas humanas, el 66% de los individuos que compraron billetes lo hicieron por montos de hasta u$s 1000, mientras que la cantidad de personas humanas que compró u$s 5000 o menos representa casi un 90%”, destacó Yarde Buller.

Ademas, solo el 11% de las personas compraron más de u$s 5000 dolares aunque dicho monto representa el 54% del monto total de las compras de personas humanas.

De esta manera, la demanda de dólares no se detuvo en el primer mes del nuevo cepo cambiario. De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central (BCRA), las personas humanas, que son las únicas habilitadas a comprar billetes para atesoramiento, demandaron u$s 2578 millones por billetes, un 70% más que los u$s 1516 millones que habían comprado en agosto.