Sólo el 20% de quien compró dólar ahorro podrá volver a hacerlo

De los 5 millones de compradores de dólar ahorro del mes pasado, sólo 1 millón estará en condiciones de volver a hacerlo desde el mes que viene.

Según estimaciones realizadas por Bull Market Brokers, al que tuvo acceso exclusivo este diario, hay 4 millones de personas que estarán impedidos de hacerlo.

Según este desglose, hay 850.000 ahorristas que accedieron a la refinanciación de tarjetas, 253.000 a los hipotecarios UVA, 2,1 millones al IFE, 300.000 a los préstamos subsidiados a monotributistas y 350.000 que agotaron su cupo por compras en el exterior. Por último suman otros 150.000 del total de los 2 millones de beneficiarios ANSeS por préstamos o subsidios que adquirieron divisas.

“El problema es que el núcleo de los demandantes tienen créditos UVA, deuda con tarjeta o compran en el exterior, el resto son todos oportunistas del puré. Es en función de la base de datos que tenemos de deudores, IFE en función de cajas de ahorro en dólares, y lo demás son datos que se publicaron hasta agosto”, advierte el paper.

En las mesas prevén que “con esta brecha ningún asalariado se arriesgará: comprarán los que realmente tienen capacidad de ahorro y no le deben a nadie nada, que será medio millón, aunque más del doble esté en condiciones de hacerlo”, pronostican.

“El tema es que ninguno de estos ni siquiera puede ir al dólar MEP. Son ahorristas que no pueden hacer nada, salvo ir al dólar blue o comprar Cedears en pesos. El Gobierno fue por el esquema AFIP, nada más que no lo transparentaron, lo hicieron encubierto. Tenés crédito UVA no accedés, tenés refinanciamiento de tarjetas no accedés, compraste con tarjeta en el exterior es a cuenta del cupo ahorro”, comentan los mesadineristas.

“El sistema de AFIP funcionaba así para determinar cuánto cupo te correspondía por mes. Ahora es la AFIP, que tiene todos estos datos, la que filtra y al BCRA le salta si vos incumplís alguno de estos ítems. Esto es mucho peor, te sacan directamente del mercado. No creo que tengamos más de 400.000 ahorristas con capacidad del cupo ahorro a partir de ahora. No sólo no te deja comprar oficial, te sacaron del MEP porque tampoco podés comprar. Básicamente, te obligan a ir al blue”, exageran los brokers.