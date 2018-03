Solo durante enero, se fugaron de los mercados emergentes u$s 3600 millones

Los mercados emergentes sufrieron una salida de u$s 3600 millones en inversiones de cartera en enero, debido a que la persistente preocupación por la debilidad de la economía mundial redujo el apetito de los inversores por los activos más riesgosos, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

Los mercados emergentes registraron una salida de fondos por u$s 8900 millones e ingresos por u$s 5300 millones en enero. Así, según comunicó el IIF, se cumplió el séptimo mes consecutivo en que se registra una salida de flujos. En tanto, la región de América Latina recibió flujos de apenas u$s 4200 millones.

Los retiros fueron impulsados por la ansiedad de los inversores debido a la desaceleración de la economía china y la devaluación de las monedas emergentes, pero fueron menores a los que se registraron durante el desplome de los mercados en agosto del año pasado.

Asimismo, las salidas fueron alentadas por la baja de los precios del petróleo, que cayeron a mínimos de 12 años a comienzos del mes, lo que provocó una mayor volatilidad en los mercados mundiales.

A su vez, los modestos ingresos de inversiones a los mercados emergentes fueron ayudados por las expectativas de mercado de que la Reserva Federal postergará el alza de tasas de interés este año.