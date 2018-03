Sojadólares: leve baja en la liquidación de divisas

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, anunciaron hoy que durante la última semana (entre el 14.03.16 y el 18.03.16) las empresas del sector liquidaron 409.352.441 dólares.

La suma que se coloca por debajo de los u$s 486 millones liquidados la semana previa, aunque duplica casi la suma liquidada en la misma semana del año pasado, cuando había alcanzado los u$s 238 millones.

El monto liquidado desde comienzos de año hasta el 18 de marzo asciende a u$s 5.288.676.263, contra los u$s 2.575.735.477 para similar período del 2015.

La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

La semana pasada, se conoció que los agroexportadores se comprometieron con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, a liquidar u$s 7.000 millones entre este mes y mayo próximo. Esto significaría liquidar a un promedio de u$s 540 millones por semana, durante tres meses, aunque en las dos primeras de marzo, ese valor estuvo por debajo, ya que, con u$s 895,7 millones ingresados, representó u$s 448 millones semanales.