Snapchat trepó 44% en su primer día de cotización

Las acciones de la empresa Snap, cuyo producto principal es la aplicación de intercambio de imágenes Snapchat, subieron 44% en su debut bursátil en Wall Street. Los títulos de Snap cerraron ayer con un precio de u$s 24,48, muy por encima de los u$s 17 que había fijado la firma el día anterior. Sólo en la primera hora de operaciones se intercambiaron cerca de 100 millones de títulos.

Los fundadores de la firma, Evan Spiegel y Bobby Murphy, fueron los encargados de dar el campanazo de apertura de la sesión de del NSYE, con una jornada que prácticamente estuvo dedicada a la atención que acaparaba la evolución de esa oferta inicial.

La empresa recaudó u$s 3.400 millones en su Oferta Pública Inicial el miércoles por la noche, más que los u$s 3.000 millones que Facebook ofreció pagar por la compañía en 2013.

La OPI probó el apetito de los inversores por una aplicación amada por los adolescentes y las personas menores de 30 años, pero que aún tiene que traducirse en dinero en efectivo. A pesar de que sus ingresos aumentaron en casi siete veces, la pérdida neta de la firma con sede en Los Angeles se amplió un 38% el año pasado.

Las acciones de Twitter subieron un 93% en su salida a bolsa en Nueva York en 2013, pero cotizan actualmente en u$s 15,84, un descenso de casi un 40% desde su precio de OPI y casi un 70% por debajo de su primera cotización en u$s 50,09.

La bolsa de Nueva York realizó una prueba la semana pasada para asegurar que la tercera OPI de tecnología más grande de la historia se desarrollara sin problemas. Nasdaq recibió fuertes críticas por arruinar la OPI de Facebook en 2012 cuando su tecnología no estaba preparada para el nivel de demanda de las acciones.