Snapchat sorprendió y recaudó u$s 3400 millones en su salida a Bolsa

Snap Inc, la empresa dueña de la red social Snapchat, dijo el miércoles que fijó el precio de su oferta pública inicial (OPI) por encima del rango previsto y recaudó u$s 3400 millones, gracias a que los inversores ignoraron la inquietud por la falta de ganancias y se volcaron a la colocación más novedosa en años de una empresa de tecnología. Fue la emisión de acciones más esperada desde que el gigante chino del comercio electrónico Alibaba salió a bolsa en 2014.



A un precio de u$s 17 por acción, la dueña de la popular aplicación de mensajería Snapchat cuenta con una valoración de mercado de casi u$s 24.000 millones, más de doble de su rival Twitter y la más elevada desde la OPI de Facebook en Estados Unidos en el 2012.



La compañía apuntaba a una valorización de entre u$s 19.500 millones y u$s 22.500 millones.



La operación tuvo una demanda 10 veces mayor a las acciones ofrecidas y Snap pudo haber fijado el precio de su OPI en hasta 19 dólares por papel, pero la compañía prefirió asegurar el interés de fondos mutuos y de inversores de largo plazo, en lugar de fondos de cobertura que venderían pronto sus activos, dijo una fuente cercana a la venta a Reuters.



La OPI fue la primera gran prueba sobre el apetito de los inversores en torno a una aplicación de redes sociales que es adorada por los adolescentes y veinteañeros pero que tiene el desafío de convertir lo que "está de moda" en dinero.



A pesar del aumento de casi 7 veces en los ingresos, las pérdidas netas de la compañía con sede en Los Angeles escalaron un 38% el año pasado. Snap afronta la intensa competencia de rivales más grandes como Facebook, además de una desaceleración en el crecimiento de los usuarios.



Snap colocó 200 millones de acciones el miércoles por la noche a un precio de u$s 17, por encima de su rango previsto de entre u$s 14 y u$s 16 por papel. El objetivo de la empresa era recaudar alrededor de u$s 3000 millones, una cifra que resultó superada con amplitud dado el inmenso apetito inversor.



La venta tuvo la ventaja de realizarse en un momento favorable. El mercado de las OPI tecnológicas se frenó en 2016, el peor año para las salidas a Bolsa desde 2008 –año del estallido de la crisis subprime–, por lo que los inversores ansían nuevas oportunidades.



Una salida a bolsa exitosa podría alentar la apertura de otros "unicornios", el apodo que se da a empresas de tecnología con valoraciones privadas superiores a u$s 1000 millones.