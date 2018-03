Snapchat estableció una valoración bursátil menor a la esperada por el mercado

Finalmente, se develó el misterio: Snap Inc, propietario de la popular red de mensajería Snapchat, fijó su valoración y sorprendió al mercado que esperaba que la app saliera con un precio inicial superior.

La aplicación está buscando una valoración de entre u$s 16.200 y u$s 18.520 millones.

Los inversores preveían que la empresa, que registró los documentos para cotizar este mes, tuviera una valoración de entre u$s 20.000 y u$s 25.000 millones.Este rango de valor, equivale a entre u$s 14 a u$s 16 por acción, aunque el precio final para la OPI dependerá de la reacción de los inversores.

"Creo que una valoración más baja refleja la información recibida de inversores institucionales de que una valoración más alta es difícil de justificar", dijo a Reuters Jay Ritter, experto en salidas a bolsa y profesor de la Universidad de Florida.

Los inversores han planteado dudas sobre la competencia que supone Facebook y Google, filial de Alphabet, mayores pérdidas y el firme control que ejercen sus fundadores incluso cuando la empresa se dispone a emprender una gira para dar a conocer su proyecto.

En unos documentos presentados el jueves, Snap dijo que prevé captar hasta u$s 3.200 millones en la operación, ofreciendo 200 millones de acciones de Clase A. Se prevé una valoración de entre 14 y 16 por acción.



Snap contará con 1.160 millones de acciones tras la operación y cotizará en la bolsa de Nueva York con el símbolo SNAP Pero aún con ese valor más bajo, sería la oferta pública inicial más grande del sector tecnológico norteamericano desde el lanzamiento del grupo chino Alibaba.

Algunos inversores cuestionan que Snap realmente valga lo que pide. Hablan de crecimiento lento en el uso diario de su base de usuarios, que hasta hace poco se mantenía en 158 millones; citan también la creciente competencia de Facebook y el escaso control que tendrían los accionistas nuevos.



Snap ofrecerá la operación primero en Londres. A partir del 1 de marzo las acciones podrán recibir un valor y las negociaciones comenzarán al día siguiente en la Bolsa de Nueva York con la etiqueta ‘SNAP‘.