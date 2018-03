Snapchat concreta su salida a bolsa y busca no repetir la historia de Twitter

Si bien la salida a Wall Street de Snap Inc, la firma propietaria de Snapchat que hoy inicia su oferta pública de acciones, puede captar la inversión de los inversores en el corto plazo, los analistas se preguntan si la flamante acción logrará que ese romance con el mercado se extienda.

El debut bursátil de Snapchat será el primero de una empresa tecnológica en 2017, además de ser el más grande de una red social desde la salida de Twitter tres años atrás. Justamente el fracaso de la red social del pajarito en los mercados es lo que preocupa a los analistas, que temen que la aplicación creada por Evan Spiegel siga el mismo camino.

El crecimiento del número de usuarios activos de Snapchat se ralentizó hasta el 3% en el cuarto trimestre de 2016, frente al 16% acumulado en los seis primeros meses, ante la intensa competencia de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Mark Zuckerberg –dueño de estas tres aplicaciones– intentó comprar a Snapchat en 2013. Ante la negativa de su fundador, Zuckeberg contraatacó: lanzó la funcionalidad de stories –fotos y videos que sólo pueden verse por 24 horas en la red social– en sus tres aplicaciones, lo que hizo que el número de usuarios registrados en la red del fantasmita, si bien no cayera abruptamente, dejara de crecer.

Justo un día antes de que Snap informase sobre su OPI, Facebook anunció que Instagram Stories (una imitación de la aplicación Snapchat) había alcanzado en un solo día los 150 millones de usuarios. Una cifra que equivale a casi toda la audiencia de Snap

En 2016, la firma propietaria de Snap registró pérdidas de u$s 514,64 millones, un 38% más que un año antes.

En su oferta pública de hoy, Snap tratará de recaudar hasta u$s 3.200 millones, al ofrecer 200 millones de acciones por u$s 14 a u$s 16 cada uno. En el punto más alto de la gama, la empresa con sede en Venecia, California podría tener una valoración de mercado de hasta u$s 18.500 millones.

Según declaraciones a la prensa de personas familiarizadas con el proceso de salida a bolsa de la compañía, las órdenes de los inversores se ubican entre los u$s 17 y u$s 18 por acción. Los analistas sostienen que se trata de un alto precio para una compañía que todavía tiene que mejorar sus ganancias.

De hecho, señalan que este debut, sería el "más caro" de una empresa tecnológica en Wall Street, por delante de firmas como Twitter, Facebook y Google.

Pese a estas advertencias, lo cierto es que Snap se estrenará en Bolsa en un contexto muy favorable para las empresas tecnológicas de Estados Unidos, en el que las gigantes del sector se encuentran cotizando en zona de máximos históricos y cuentan con buenas perspectivas según la mayoría de los analistas, que recomiendan comprar o mantener sus títulos en cartera.