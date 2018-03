Singer gana 369% sobre el capital con los bonos argentinos en default

Quizá los quince años de espera en la Argentina valieron la pena después de todo para el multimillonario administrador de fondos de cobertura Paul Singer. Si bien algunos detalles sobre el acuerdo alcanzado esta semana siguen siendo vagos, esto sí está claro: su fondo, Elliott Management, va a recibir un pago sobre el principal equivalente a aproximadamente cuatro veces el valor nominal de los bonos que posee.



Elliott recibirá u$s 2.280 millones, lo que equivale a alrededor del 369 por ciento del capital de u$s 617 millones de la firma, conforme a los términos de un acuerdo anunciado el lunes, muestran los datos del Ministerio de Finanzas. Los reclamos de Elliott, que incluyen los intereses devengados, suman u$s 3.039 millones, de acuerdo con los datos que suministró el subsecretario de Finanzas de la Argentina Santiago Bausili en una presentación del 29 de febrero ante la justicia. Stephen Spruiell, portavoz de Elliott, no hizo comentarios.



Si bien el retorno real de Singer no puede calcularse sin saber cuánto pagó por los bonos -cuyo precio se había desplomado a centavos por dólar de valor nominal en tanto el país entró en cesación de pagos por u$s 95.000 millones a fines de 2001-, el retorno sobre el principal a partir del acuerdo es casi tres veces el que habría obtenido un inversor al aceptar los términos de la reestructuración de deuda de 2005 de la Argentina, según Puente, sociedad de bolsa de Buenos Aires. Ese canje, que fue rechazado por Singer, valdría alrededor de un 118 por ciento del valor nominal desde el martes, señaló Alejo Costa, estratega jefe de la firma.



La reestructuración de 2005 impuso pérdidas de aproximadamente un 70 por ciento a lo reclamado por los inversores y Argentina realizó una oferta similar en 2010. Si bien aproximadamente el 92 por ciento de los acreedores canjeó su deuda en esas dos reestructuraciones, Singer y otros holdouts intentaron obtener mejores términos en un tribunal estadounidense.



Argentina acordó pagar u$s 4.650 millones en efectivo a Singer, Bracebridge Capital y otros dos fondos de cobertura, acuerdo que aún debe ser aprobado por el Congreso. Ese monto incluye u$s 4.400 millones por el 75 por ciento de casi u$s 5.900 millones de los reclamos en Nueva York, así como u$s 235 millones por los reclamos de fuera de esa jurisdicción y parte de las costas legales de los holdouts. De acuerdo con la presentación de Bausili, los u$s 5.900 millones están compuestos por unos u$s 1.200 millones de capital principal y u$s 4.700 millones de intereses.