Sin referentes "market friendly", el mercado se pone más negativo sobre la deuda

Las paridades de los bonos ley local promedian el 36% y en la ley internacional en 41%. A comienzo de mes las paridades ley local eran de 40% y de ley internacional en niveles de 45%. La falta de miembros pro-mercado dentro de un posible equipo económico genera un mayor pesimismo entre los operadores respecto del proceso de reestructuración de la deuda . Se anticipa un escenario de quitas mayores o de un proceso más agresivo.

Las paridades de los bonos en la parte cortan de la curva de la ley local se encuentran en niveles de 37% para el Bonar 20 y 31% para el Bonar 20204. Para el tramo corto de la curva ley internacional, las paridades se encuentran en niveles de entre 39% y 44%. De esta manera, el mercado espera que el proceso de reestructuración sea más agresivo, aunque todavía sin llegar a casos extremos como los vistos en la reestructuración de 2005 y en los que se reflejaron quitas del 65% en promedio.

Para Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital, la ausencia de referentes market-friendly en el gabinete luego del 10 de diciembre es un factor de presión sobre los títulos.

“La mediana de la ley NY se acerca a 40% de paridad mientras que los títulos ley local perforaron el 36%, acercándose a valores de recupero similares a los obtenidos tras el canje de 2005”, comentó.

Un operador de bonos sostuvo que la caída en el nivel de paridad recientemente se debe a que el mercado no ve referentes económicos que lideren (o que vayan a liderar) las negociaciones en materia de deuda.

“No hubo avances en materia de deuda. No hay lideres o referentes económicos alrededor de la misma. No se sabe nada y recién se sabrá el viernes a la tarde. Perdieron tres semanas clave y hasta se podría decir que se perdieron varios meses (si es que se contempla el resultado de las Paso) para avanzar en la reestructuración de la deuda. El mercado no solo ve la falta de un equipo y líderes en el ámbito económico sino también una falta de reacción y rapidez para tomar decisiones que nos esta alarmando a todos”, alertó el trader.

Para llegar a niveles vistos en la reestructuración de 2005, los bonos deberían mostrar niveles de paridades de entre 35% y 28%. En ese sentido, los bonos ley local están más cerca de ver un proceso similar mientras que para lo que es bonos ley internacional aún quedan lejos tales paridades.

Desde la mesa de operaciones de Grupo SBS afirmaron que luego del evento post paso el mercado espera una reestructuración muy agresiva de la deuda, lo que se refleja en las paridades tan deprimidas de los bonos.

“Si bien hubo una recuperación de precios durante noviembre, vimos que aumentó el pesimismo en los últimos días, tal vez producto de la creciente incertidumbre respecto a la conformación del nuevo gabinete. Pero, de todas formas, sin duda el mercado continúa esperando una re-estructuración muy dura, muy distante de los casos de Uruguay y Ucrania”, comentaron.

Posibles quitas

Las paridades suelen reflejar el ticket de entrada hacia el proceso de reestructuración de la deuda y así, el precio de los bonos refleja la expectativa de cuánto es lo que se va a recuperar, una vez que Argentina haya finalizado el proceso de reestructuración y canje de deuda.

En términos generales, una reestructuración liviana podría implicar un riesgo país en niveles de 600 puntos, junto con un alargamiento de plazos de 10 años y quita de capital de 20%. Una reestructuración dura podría implicar un riesgo país de 500 puntos, con alargamiento a 15 años de plazo y quitas de hasta el 40%. Para tener en consideración, Argentina en 2005 terminó su proceso de reestructuración sumamente agresivo, finalizando con un riesgo país en 400 puntos, una extensión de plazos a 30 años y quitas del 66%.

El debate entre analistas y operadores es cual puede llegar a ser el nivel de quita que podrán enfrentar los bonos en la próxima reestructuración de la deuda.

Franciso Mattig, analista de estrategia de Consultatio Investment agregó que claramente hasta hace unos días los bonos estaban descontando una quita de 60% en los bonos y en la última semana, pero más que nada en los últimos días, la quita que descuentan es todavía mayor.

“Pese a que hay un pesimismo mayor, no hay que perder de vista que, desde los fundamentos, la situación es muy distinta a 2005. Actualmente hay un menor nivel de deuda, con lo cual la quita que deberían esperarse para los bonos debería ser algo menor que entonces. Además, en 2005 no se tomó en cuenta, en su momento, el valor de los cupones PBI, con lo cual la quita incluso fue un tanto menor. El problema es que no hay señales desde la política que puedan hacer valer todos estos argumentos”, dijo el especialista.

Por su parte, Martin Saud, Senior Trader de Balanz coincide en que se deterioraron mucho las paridades, pero no cree que el mercado esté viendo una quita del 65% porque la realidad es que el país no necesita esa quita excesiva.

“El inversor, más allá de la quita esperada, necesita un margen para cubrirse de todas las incertidumbres que existen hoy en día. Creemos que si hay una quita nominal un 40% sería más que suficiente”, proyectó.

¿Bonos dólar linked?

Desde el mercado se espera que el proceso de reestructuración de la deuda sea mas agresivo sobre la ley local y que se debería avanzar más rápidamente sobre dicha legislación, dejando para un segundo término a la reestructuración de la ley internacional.

Dado el compromiso fiscal, analistas se muestran mas pesimistas sobre la ley local en cuanto al nivel de quita que puedan sufrir. De todos modos, se abren distintas posibilidades de que, dentro de las condiciones de la reestructuración se incluyan un canje con bonos dólar linked, haciendo que los bonistas queden presos de la brecha cambiaria.

Mauro Mazza, research de Bull Market Brokers considera que en el caso del AO20 el mercado este esperan más que una reestructuración estilo 2005, una pesificación dólar linked.

“Vale la pena recordar que en una presentación realizada por Martin Guzman hace unas semanas, enumeró una serie de principios para negociar la deuda, y hablaba de trato igualitario y justo para todos los acreedores. Creo que hacer una quita excesiva no es justamente un trato igualitario con los bonos ley americana. El problema es si Guzman interpreta que pesificar y pagar a dólar banco nación no es un trato desigual siendo que justamente nadie puede dolarizar. Hoy los bonos están esperando algún evento para antes de marzo en la deuda ley local. Por supuesto que vemos factible hoy mas una pesificación a dollar linked sin quita que cualquier experimento de quita con capitalización de intereses”, sostuvo Mazza.