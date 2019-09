Sin poder de rolleo, las Letes a pagar superan los u$s 12.000 millones hasta 2020

El reperfilamiento de las Letes generó un efecto negativo en la confianza que se tenía sobre este producto, así como también para el resto de los activos de deuda argentina. De esta manera, se ve fuertemente comprometida la probabilidad de que los inversores elijan a este activo como inversión a la vez que complica el financiamiento del Gobierno. Es decir, se espera que el Ejecutivo no pueda rollear los próximos vencimientos de Letes y pone mayor presión a las reservas y a la asistencia del FMI .

Mirando escenarios para 2020, vencen u$s 9.300 millones de capital de bonos Ley Argentina de los cuales u$s 5.500 millones corresponden a Letes reperfiladas. En ese sentido, el futuro de las Letes resulta una incógnita que vencen u$s 12.000 hasta agosto de 2020.

Martín Saud, Senior Trader en Balanz consideró que, si el Gobierno no tiene acceso al mercado de capitales, es factible esperar el final de las Letes como producto de inversión.

“Si en el próximo gobierno el mercado de capitales está mucho más cerrado que lo que estuvo durante esta última gestión, es muy probable que las Letes deje de existir. En ese nuevo escenario político entendemos que no habría deuda de tan corto plazo para Argentina”, sugirió Saud.

En cuanto al futuro de las Letes, Alejandro Kowalzcuk, head portfolio manager de Argenfunds agregó que, habiendo sido reperfiladas (default técnico), las Letes corren igual suerte que el resto de los títulos de deuda soberana. Además, la liquidez es un factor que juega en contra del instrumento.

“Nunca fueron activos líquidos en mercado secundario mayorista y menos aún en las condiciones actuales, sólo se podría dar una mejora marginal en caso de que se pueda separar los próximos pagos del 15% y 25% según corresponda”, comentó Kowalczuk.

Si el Gobierno no logra rollear las Letes, más tarde o más temprano resulta un problema importante a resolver dado el stock total de Letes en dólares que vencerán en el próximo año.

Según datos provistos por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) el stock total de Letes es de u$s 12.093 millones.

Emisiones en dólares del próximo gobierno

Dado el vencimiento en dólares que enfrenta el macrismo en el corto y en el mediano plazo, la necesidad de restructurar la deuda, o bien buscar la forma de que la misma sea rolleada, muestra actualmente una baja probabilidad. Para los analistas del mercado, dado los niveles actuales de tasa de interés de los bonos argentinos y el reperfilamiento, las chances de ver nuevas emisiones en dólares resultan de difícil ocurrencia.

Kowalczuk consideró que el próximo gobierno podría enfrentar dificultades a la hora de poder emitir en moneda dura.

“En cuanto a nuevas emisiones primarias, dada la reestructuración de deuda por venir, no creo que el próximo gobierno esté en condiciones de volver a emitir instrumentos de corto plazo en moneda extranjera, ni que haya inversores privados interesados en el instrumento. Igualmente, dado que vivimos en un país tan aceleradamente cambiante, cualquier escenario se le puede asignar, aunque sea un mínimo de probabilidad”, explicó.

Finalmente, un operador de bonos de un banco local aseguró que más allá de quien sea el próximo gobierno, hay una crisis de confianza tan grande que las chances de rollear la deuda o bien emitir nueva deuda en dólares resulta muy poco probable.

“Es difícil pensar en que el Gobierno vaya a poder rollear la deuda y mucho menos emitir nueva deuda. La confianza se desplomó entre los inversores locales e internacionales, haciendo que el acceso al crédito sea realmente escaso. Actualmente solo dependemos del FMI y de la relación que el próximo gobierno pueda tener con el Fondo. Si deciden tener una mala relación, estaremos realmente solos y el contexto seria aún mucho más grave”, anticipó.