Sin perspectivas de pago, los cupones se derrumban hasta 76% en el año

El dato del Indec sobre el desplome de la actividad económica durante mayo, un 5,8%, confirmó lo que en el mercado se sospechaba desde hacía varios meses: que este año no se dará el crecimiento que permite gatillar el pago del cupón atado al PBI. De hecho, el crecimiento necesario para cobrar los warrants es de más de 3%, pero en los pronósticos ya se anticipa la posibilidad de un 2018 recesivo.

Así es como las tres versiones del cupón, los de dólares, el que se rige por la ley neoyorquina y el que lo hace por ley local, y el de pesos, registran un derrumbe en el año. Según los negocios que se pactan en Wall Street, los cupones en dólares, el TVPY y el TVPA, pierden 51% cada uno, mientras que el de pesos, el TVPP, se hunde 76%.

Según el Estimador Mensual de la Actividad (EMAE) del Indec, la actividad económica bajó 5,8% en mayo comparada con el mismo mes de 2017, un dato que significó la caída más fuerte desde julio de 2009 y que llevó al acumulado en los primeros cinco meses del año a reducirse a un 0,6% de crecimiento.

"Es poco probable, por no decir imposible, que durante el primer mandato de (el presidente Mauricio) Macri pague algo. De hecho, si este 2018 hubiera un crecimiento de más del 3% recién se paga el 15 de diciembre de 2019, con otro presidente o Macri reelecto", dijo Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones. La estimación de crecimiento del experto para este año es 0,1% y 1,1% para 2019.

Por su parte, Martín Saud, senior trader de Balanz, sostuvo que "este año no habrá crecimiento", dado que "ya se habla de un -1%, por lo que está prácticamente descartado un pago". En esa línea, indicó que, para 2019, si el Gobierno hace el ajuste fiscal que tiene pendiente, es muy probable que la economía no crezca el 3% que tiene que crecer para pagar. "Quizás en 2020 vemos un crecimiento suficiente pero recién paga en 2021", agregó.

Ante este escenario, queda abierta la inquietud sobre la adquisición, Al respecto, Saud comentó: "Si bien las perspectivas de crecimiento no son buenas, el precio de los cupones tiene todo lo negativo descontado. Es decir que todo lo malo que podría atravesar el cupón ya está procesado en los valores actuales". No obstante, el especialista remarcó que solo resultaría una inversión atractiva para quien pueda esperar un tiempo y asuma que el rebote no será inmediato, y añadió: "En estos niveles a los que se están operando hoy, tenés mucho más para ganar que para perder".

Justamente, ayer, tras conocerse la noticia del EMAE, los cupones no cayeron, todo lo contrario, la versión en dólares que tiene ley local subió 1,75%.

En tanto, Martínez Burzaco prefiere aprovechar otras alternativas: "Con los precios de gangas de muchos activos locales, el cupón es una opción de alto riesgo y baja probabilidad de ocurrencia. Prefiero acciones o hasta el bono centenario".