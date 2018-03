Sin oferta, los importadores subieron al dólar 26 centavos hasta casi $ 15

El dólar saltó ayer 26 centavos y cerró a $ 14,975 en las pizarras de bancos y casas de cambio. A las puertas de la temporada de cosecha, cuando el flujo de ingreso de dólares de la exportación empuja el precio a la baja, la divisa no encuentra calma dado el poco volumen operado en la plaza local, que exageras las subas y bajas. La oferta de exportadores por ahora sigue en niveles modestos, luego de aumentar 13% en promedio por día durante la semana que pasó.

La salida del cepo cambiario parecía todavía incompleta ayer a las 12.30 del mediodía, cuando los operadores se aburrían al frente de sus pantallas a la espera de que se cerrara la primera operación del día.

Una rueda que empezó así de desierta terminó con un monto operado modesto, apenas u$s 269 millones cambiaron de manos en total en las dos plazas mayoristas locales. Ese nivel no es algo raro en el mercado que nació luego del 16 de diciembre pasado, cuando se eliminaron las trabas cambiarias. Los u$s 170 millones transados en el Siopel, el más grande de los dos mercados, no están lejos del promedio de poco más de u$s 200 millones al mes.

"Esto no es volatilidad, esto es falta de profundidad. Un par de importadoras mueven 30 centavos el precio", dijo un operador.

Según operadores, ayer el mayorista amaneció unos 10 centavos por encima del cierre del miércoles pasado. Nadie compraba a la espera de los grandes lotes de venta que ofrecen los exportadores agropecuarios. Avanzada la rueda y sin noticias de los exportadores, el precio saltó 33 centavos hasta cerrar en $ 14,83 por unidad a medida que los compradores pasaban a comprar sin tantos pruritos.

"Por ahí mañana aparece algo de oferta de exportadores encantados con la suba de 30 centavos y el precio vuelve a bajar. De hecho, esperamos que este barato los próximos meses", dijeron en otra entidad.

A pesar de la suba de ayer el dólar pierde más de 6% en el mes. Avanza 13,7% en el año.

El repunte del dólar llega un día antes de una licitación de Lebac en la que los operadores de las mesas bancarias esperan que el Banco Central (BCRA) mantenga las tasas de los papeles a 35 días en el 38% anual. Esos papeles están en ese nivel de tasa desde el inicio de marzo, en lo que la entidad que conduce Federico Sturzenegger presenta como una medida anti inflacionaria pero que en el mercado leen también como una forma de evitar que se dispare el dólar. Refuerza así las expectativas de que las tasas se sostengan.

Al BCRA le conviene que el dólar cierre lo más bajo posible este mes, para así ahorrar costos en el mercado de futuros, donde la administración quedó vendida por montos millonarios antes de la suba del 51% que sufrió el dólar desde diciembre.

El primer ataque de Sturzenegger a la inflación fue sacar pesos de la calle, pero esa vía se agotó. Aspiró más de $ 100.000 millones entre diciembre y febrero en sus licitaciones de Lebac (para sacar pesos tiene que emitir más de lo que vence cada martes). Pero tantas colocaciones de hicieron crecer los vencimiento, haciendo imposible aspirar más. Ahora, el dólar quieto le ayuda al BCRA a emitir menos por sus pérdidas en futuros heredados de la administración previa. Para eso la tasa alta también ayuda.

"El BCRA dijo que no baja las tasas hasta que baje la inflación. Si cumple con su palabra hoy las deja quietas", concluyeron en un banco.