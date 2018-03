Sin miedo a las tasas: preparan emisiones por u$s 6400 M para este mes

Los argentinos no le temen a la asunción de Donald Trump y preparan varias emisiones internacionales para enero y febrero. El 20 de este mes, el magnate neoyorkino asumirá la presidencia Estados Unidos pero, antes de eso, Pampa Energía, Genneia y el propio Tesoro Nacional harán emisiones que sumarán hasta u$s 6400 millones.

Ni bien ganó Trump, varias compañías y jurisdicciones argentinas decidieron suspender las emisiones externas que tenían previstas por temor a que fueran afectadas por la previsible alza de los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense a 10 años. "Con la suba de las tasas, muchos emisores están recalculando a qué plazos realizar las colocaciones", señaló Leonardo Chialva, de Delphos Investment.

La tasa estadounidense efectivamente se movió desde el 1,75% previo a la elección de Trump al 2,45% actual, pero se mostró más calma en las últimas semanas. "Dada la incipiente estabilización de la tasa americana en el último mes, parece haber una ventana de tiempo despejado en las primeras semanas del año y antes de la asunción del nuevo presidente norteamericano. Por ese motivo, es muy probable que los emisores de deuda soberana, sub-soberana y privada de nuestro país decidan correr una carrera contra el reloj y tratar de acceder al mercado antes de que algún nubarrón implique un menor monto de emisión o un mayor costo en términos de tasa de interés", explicó Miguel Zielonka, Director Asociado en Econviews.

En este contexto, el puntapié inicial en materia de endeudamiento lo dará el ministro de Finanzas, Luis Caputo, con una colocación de hasta u$s 5000 millones. Según Research for Traders, el bono tendría una duración de entre 7 y 10 años.

Para Leonardo Chialva, en cambio, lo más probable es que el Gobierno prefiera hacer una emisión a 5 años que resulte sobre suscripta y luego haga otra similar. "Con un bono a 4 o 5 años, el soberano debería poder salir al mercado con una tasa de entre 5,5 y 6%", adelantó el director de Delphos.

En el mercado descuentan que los emisores privados esperarán a que el soberano salga al mercado antes que ellos: "Yo creo que ni Genneia ni Pampa Energía se atreverían a salir antes de que Luis Caputo lance el megabono que tiene planeado en enero. Se necesita una nueva referencia para las colocaciones argentinas en el nuevo contexto económico. Ese referente solo puede ser el soberano o YPF, pero la petrolera ya anunció no saldrá hasta febrero", comentó Sebastián Maril, de Research for Traders. Si bien no está confirmada la fecha, la emisión argentina se concretaría la próxima semana.

La segunda en salir al mercado –a fines de la semana que viene– sería la compañía energética Genneia, que empezará a realizar road shows este viernes, en Londres. Luego, sus representantes volarán a los Estados Unidos para presentar su propuesta ante inversores de Boston, Nueva York y Los Ángeles. La firma buscará captar entre u$s 300 y 400 millones de dólares con sus obligaciones negociables.

En tercer lugar llegará la emisión de Pampa Energía, que arrancará con los road shows la próxima semana, en Nueva York. Es probable que haga presentaciones en otras ciudades, aunque todavía no están confirmadas. La empresa tratará de encontrar financiamiento por hasta u$s 1000 millones en lo que será el debut del holding en los mercados internacionales –sus subsidiarias, Edenor y Transener, ya colocaron bonos en el exterior–. "Creo que si Pampa logra colocar más deu$S 500 millones, va a ser una referencia del mercado argentino en bonos, como si fuera una mini YPF", opinó Sebastián Maril.

Además de las ya confirmadas emisiones de Genneia y Pampa, otras tres empresas y cuatro provincias esperan para emitir en el mercado internacional antes de que termine el verano. Según datos de Research for Traders, YPF buscará hasta u$s 1000 millones en febrero; Central Puerto intentará financiarse por hasta u$s 400 millones; y Aeropuertos Argentina 2000, tratará de captar u$s 400 millones. Por el lado de las provincias, en tanto, colocarán bonos La Rioja (u$s 200 millones), Tierra del Fuego (u$s 150 millones) y Entre Ríos (u$s 250 millones). A ellas se sumaría Santa Cruz, que anunció que buscará financiarse en los mercados externos por u$s 350 millones.