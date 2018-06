Sin el techo del BCRA, analistas esperan más volatilidad para el dólar

Durante la primera rueda en la que el Banco Central (BCRA) levantó el techo de $ 25, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar atravesó la barrera psicológica e incluso se envalentonó hacia los $ 26, pero las ventas del Banco Nación contuvieron la escalada. Estos movimientos, según los especialistas, se repetirán en el mercado de cambios: vienen ruedas de pura volatilidad en las que solo el Banco Nación tendría el poder de freno.

El cierre del viernes fue $ 25,95 en terreno minorista y $ 25,31 en el mayorista (previamente tocaron máximos de $ 26,20 y $ 25,65 cada uno) y en el arranque de la semana se esperan más especulaciones sobre las consecuencias de la flotación limpia. Por un lado, sin la ficha de u$s 5000 millones a $ 25, hay quienes creen que sin el BCRA en el día a día el dólar podría seguir avanzando hacia $ 27, y hasta $ 30, mientras que otros consideran que la entrada de los u$s 50.000 millones del FMI podrían hundirlo a $ 24. En lo inmediato, la plaza porteña estará atenta al comportamiento del real, porque fue la apreciación de 4,60% del viernes, lo que permitió que el tipo de cambio frenara el recorrido alcista.

Hay pensamientos de todos los colores. Ven hasta $ 27 al mayorista, precio que para mí es una locura; pondría nervioso a todo el mundo. Creo que a través del Nación van a intervenir como el viernes. Asó puede ir entre $ 25 y $ 26, $ 24,50 y $ 25,50; veremos cómo lo maneja, opinó Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios.

En tanto, desde una una mesa de dinero, en off the record, un operador comentó: Esta semana va a seguir movida. No veo al mercado estabilizándose demasiado. Puede andar en una banda de $ 25,10, $ 26, sí, pero no en $ 30 como se llegó a decir. No veo que el dólar meta un 60% de devaluación en el año. Capaz más cerca de diciembre vale eso, pero no en junio.

En concreto, los contratos de futuros se negociaron a más de $ 27 para fin agosto, a $ 27,35, y a más de $ 30 para 2019, a $ 30,60 al cierre de enero. Mariano Sardans, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, indicó que si bien en el corto plazo espera volatilidad para el mercado cambiario, algo habitual en los demás mercados del mundo, a la larga se verá cómo juegan las fuerzas, de un lado del otro, en un mercado totalmente liberado. En esa línea, subrayó que en este escenario es donde el uso de los futuros de dólar, como seguro de cambio, es cada vez más relevante para las empresas.

Por su parte, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), pronosticaba en mayo un tipo de cambio de $ 27,40 promedio para diciembre y $ 31,8 para diciembre de 2019.

Por lo pronto, el Institute of International Finance (IIF) reconoce que los desembolsos del FMI serán generosos y fundamentales para un programa exitoso. También considera necesario un ajuste adicional en el peso, ya que sigue estando sobrevaluado.

Para el CEO de First, Miguell Arrigoni, no importa a cuánto llegue el dólar, podría valer $ 30, pero lo sí es urgente es la reactivación de la economía: Prefiero inflación a una recesión; inflación ya tenemos, es lo mismo 15% o 35%, ya existe, pero es fundamental que no haya recesión. Los datos del parate van a llegar más adelante, el Gobierno va a detectarla en tres meses, y ya va a ser tarde. Con respecto a la expectativa por la entrada de los u$s 50.000 millones del FMI, Arrigoni remarcó que solo se puede contar con u$s 15.000 millones, que es la primera suma que se otorgará. El resto del paquete estará atado a la respuesta del Gobierno a las condiciones del Fondo, advirtió.