Sin divisas extra de los exportadores, el dólar sube por sexta rueda consecutiva

El dólar avanzó ayer por sexta jornada consecutiva en lo que parece ser su primer ensayo de una tendencia alcista desde la eliminación del cepo cambiario y cerró a $ 14,12 en las pizarras minoristas. El final del acuerdo entre el Gobierno y las cerealeras, que inyectaron u$s 4000 millones al mercado cambiario, dejó más equilibradas a la oferta y la demanda, con lo que la divisa acumula ya una suba del 6,44% en lo que va del año. A la espera del crédito de bancos internacionales que refuerce las arcas del Banco Central (BCRA), las reservas retroceden debido al consumo en el exterior y el aumento del crédito en moneda extranjera.



En el mercado mayorista, el que marca la tendencia para las cotizaciones de las pizarras de bancos y casas de cambio, ayer se operaron algo menos de u$s 400 millones, un retroceso de alrededor del 20% respecto al monto que se había movido en la rueda anterior pero todavía en niveles considerables en comparación con las cifras que se negociaban antes de la eliminación de los controles de cambio. El mayor volumen es visto por los operadores como una muestra de mayor solidez de la plaza y de sus precios.



El mayorista cerró en $ 13,88, tres centavos por encima de su cierre anterior. Ese precio sube 6,44% en lo poco que va del año, 41,26% desde la devaluación del oficial que sobrevino tras la salida del cepo y 60,85% acumulado en doce meses.



La explicación más común de los operadores para la seguidilla de subas, 45 centavos en seis ruedas, está en la menor afluencia de sojadólares desde que la semana pasada las cerealeras terminaran de liquidar los u$s 4000 millones que prometieron al Gobierno. Fueron u$s 150 millones diarios durante seis semanas, pero ahora las liquidaciones continúan en función de las necesidades de las exportadoras.



"La demanda del mercado origina que los precios de la divisa suban, ya que se sigue acomodando el valor de la misma a los ingresos de los exportadores, que venden de acuerdo a lo que le pagan y a sus necesidades", escribió ayer un corredor.

Reservas retroceden

Mientras se define el préstamo de bancos internacionales –REPO en la jerga– que incorporaría alrededor de u$s 5000 millones a las arcas de la entidad que conduce Federico Sturzenegger, las reservas quedaron ayer en u$s 25.320 millones, u$s 86 millones por debajo del día previo.



La caída de reservas fue asignada por operadores y analistas a variaciones en los encajes de depósitos en dólares por aumento del crédito en esa moneda y al turismo en el exterior. "La segunda quincena de diciembre subían muy fuerte depósitos en dólares y el crédito poco, desde enero tenés un mayor dinamismo del crédito y menor en depósitos", dijo Gabriel Zelpo, analista de Elypsis.



Las reservas pierden u$s 242 millones en lo que va del año pero avanzan u$s 1164 millones desde la eliminación de los controles de cambio. El año pasado, las reservas perdieron u$s 5.879 millones a pesar de la incorporación u$s 8.000 millones del swap con China.