Sigue creciendo salida de divisas por turismo: 15% contra febrero pasado

Aún en medio de la disparada veraniega del dólar, los argentinos no estuvieron nada tímidos en sus gastos en el exterior. El déficit neto por turismo y otros gastos como las compras online a sitios extranjeros creció 15% en febrero en comparación con mismo mes del año pasado.

Aunque el dólar minorista saltó 5,35% en enero y agregó otro avance de 2,62% en febrero, el gasto de los turistas en el exterior no se detuvo en el segundo mes del año, según informó ayer el Banco Central (BCRA) en su informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de febrero.

En términos netos, es decir restando a las salidas los ingresos de divisas por la llegada de turistas al país, el déficit de febrero quedó en u$s 1030 millones.

"El déficit neto de la cuenta de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta registró un incremento interanual de 15%, explicado por un crecimiento en el monto de los egresos por encima del aumento en los ingresos. En efecto, los ingresos brutos totalizaron u$s 178 millones (variación de 18%), mientras que los egresos brutos mostraron un total de u$s 1208 millones (variación de 13%)", explicó el informe.

En los dos primeros meses del año, la salida neta de divisas por turismo llegó así a los u$s 2369 millones, un 10% más que el año pasado.

El BCRA detalló que la salida de divisas por el concepto global "turismo" incluye distintos tipos de gastos. De esa manera, de los u$s 1030 millones netos de déficit u$s 750 millones correspondieron a pagos de emisores de tarjetas, u$s 174 millones a aerolíneas y otros transportistas de pasajeros y a pagos netos de operadores turísticos por u$s 105 millones.

Si se analiza en términos brutos los consumos con tarjeta (es decir, sólo las salidas de divisas) se ve egresos totales por u$s 876 millones, de los cuales u$s 125 millones fueron pagos al exterior que no tendrían relación con viajes, es decir, compras de bienes y servicios online.

Los viajes de compras viven

Los datos oficiales también permiten ver la relevancia de los viajes de compras, al menos las hechas con plásticos. En cuanto al destino de las compras con tarjeta, u$s 4 de cada u$s 10 dólares (u$s 350 millones) fueron a adquirir bienes: indumentaria, más que nada, artículos del hogar y supermercados.

Los otros u$s 6 fueron gastos propiamente turísticos, como pasajes, excursiones y alojamiento.

A pesar de que las compras en el exterior se encarecieron por la devaluación del peso y otros factores, los viajes de compras tuvieron más peso en febrero en todo el año pasado. En diciembre el BCRA había estimado que el 85% de los pagos con tarjeta en el exterior se destinaron a gastos turísticos y 15% a la compra de bienes.