Sica: "Penalizaremos a las empresas que tengan comportamientos abusivos"

l ministro de la Producción, Dante Sica, adelantó que su gestión "penalizará" y difundirá los datos de aquellas empresas que tengan "comportamientos abusivos" con el consumidor.

"Todos nuestros instrumentos tienen que estar dentro de la ley. Hay que dar previsibilidad a los inversores pero también a los consumidores. Una de nuestras herramientas es Defensa de la Competencia, que debe controlar que las empresas no tengan comportamientos abusivos. Las que los tengan serán penalizadas y no solo se publicará sus nombres", advirtió.

En el programa La Cornisa, Sica explicó que el país está saliendo "de una crisis cambiaria muy fuerte" y si bien celebró el acuerdo con el FMI y la confianza de los mercados al nombrar a la Argentina como mercado emergente, reconoció que "eso no nos va a dar más salario, o más consumo o más empleo".

Adelantó el que hoy mantendrá un encuentro con el presidente del Banco Central (BCRA), Luis Caputo, para "ver si hay algunas normas regulatorias que pueden dar más liquidez al mercado".

La suba de precios preocupa al Gobierno.

Reconoció que la gente "está inquieta y con miedo, por lo que posterga decisiones de consumo". "Todavía no sabemos el impacto de la devaluación sobre precios, hay mucha dispersión y no sabemos cuanto valen las cosas, el empresario esta viendo cuando y dónde se estabiliza el dólar ", señaló.

Respecto a la tasa de interés, consideró que "cuanto más rápido se estabilice la economía, más rápido va a bajar la tasa de interés".

"En un clima de devaluación muy fuerte es imposible que baje la tasa de interés rápido. Tenemos un déficit fiscal y de cuenta corriente grande", analizó.

Y agregó: "No podemos ser irresponsables salir a decir cualquier cosa si se realizan maniobras abusivas sobre el consumidor, Defensa de la Competencia es nuestro instrumento,

hay mucha dispersión de precios, mucha veces no respetan o no hay stock en programas como Precios Cuidados".

"Hay que penalizar a los supermercados o cadenas que no cumplan los requisitos del programa y tenemos un 0800 para denuncias si cambian los precios", recordó.