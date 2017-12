"Si las cosas se hacen con seriedad, los buenos proyectos se financian"

Martín Campos, director de Itaú BBA la marca para el segmento de Corporate & Investment Banking (CIB) del Grupo Itaú, hizo un balance de las emisiones corporativas de 2017. El ejecutivo se mostró satisfecho con el trabajo realizado en los últimos meses: "Fue un año muy activo en donde conseguimos acompañar a muchos de nuestros clientes en sus primeras emisiones", sostuvo.

¿Qué balance hace de las emisiones corporativas de empresas argentinas este año?

Este año aquellas empresas que accedieron al mercado de bonos internacionales alcanzaron plazos muy buenos de 5, 7 y hasta 10 años y lograron refinanciar deudas existentes, que mayormente estaban concentradas en el corto y mediano plazo, como así también financiar nuevas inversiones.

¿Cree que las tasas a las que se financiaron fueron razonables? ¿Destacaría algún caso en particular?

Las tasas fueron a nuestro criterio muy razonables. Se han hecho grandes avances y los indicadores económicos de los últimos meses marcan una recuperación. Argentina aún tiene espacio para bajar sus costos de financiamiento y esperamos que eso ocurra a medida que la política económica empiece a dar los resultados esperados. Mientras tanto, hay compañías que se están financiando a niveles muy interesantes. En junio, Arcor reabrió el bono que emitió el año pasado sumando u$s 150 millones con un rendimiento del 4,7% para los 6 años que le quedan al bono. También estuvimos en la muy exitosa emisión de Adeco Agro, que opera en Brasil y tiene una fuerte presencia en Argentina, y en su primera emisión tuvo una demanda de hasta u$s 2300 millones por un bono de u$s 500 millones a 10 años que terminó colocándose al 6%.

¿Cuáles fueron los instrumentos de financiamiento que se destacaron en 2017?

Además de la emisión de los bonos corporativos, vimos préstamos para la adquisición de activos muy relevantes. Me interesa destacar el préstamo sindicado de u$s 750 millones que otorgamos a los accionistas de Cablevisión y que les permitió cerrar la fusión con Telecom. A su vez, participamos de varias Ofertas Públicas Iniciales (OPI) y follow-on. Entre las más relevantes, vale destacar a: Despegar, Grupo Supervielle y Loma Negra. En este último caso, la compañía cerró una operación de u$s 1100 millones y la transacción representó la OPI más grande realizada por una empresa argentina durante los últimos 20 años.

¿Qué participación tuvo Itaú BBA en las colocaciones locales e internacionales que hubo este año?

Solo este año hemos llevado a 9 compañías al mercado internacional. Destaco las emisiones de AES, Adeco Agro, Arcor, Arcos Dorados, Genneia y Raghsa, entre otras, incluyendo un bono convertible (de TGLT), el primero en casi una década. Desde 2013 hemos liderado casi la mitad de las emisiones internacionales corporativas argentinas lo cual nos coloca en una posición de privilegio en los "league tables" (el ranking que mide las emisiones corporativas internacionales).

¿A qué le atribuye el fuerte apetito externo que hubo por activos argentinos este año? ¿Cree que el ritmo seguirá en 2018 o puede haber una saturación?

Argentina está en un contexto de convergencia con la región. La política debe fortalecer la confianza con un marco jurídico e institucional que genere la previsibilidad esencial para el desarrollo sostenible. Si las cosas son hechas con seriedad y priman las buenas prácticas, los buenos proyectos se financian. Lo vivimos en carne propia con los clientes en la época en donde solo conseguíamos ir al mercado con YPF, por dar un ejemplo. El ritmo seguirá el año que viene y no vemos saturación. Los vientos siempre pueden cambiar, y aquí es donde estar bien representado con bancos con fuerte apetito hacia la región es donde se marca la diferencia.

¿Que expectativas tienen para 2018?

Si bien proyectamos continuidad de actuación en todos los sectores, vemos en Infraestructura y Energía los ejes de crecimiento en los que nos posicionaremos fuertemente en 2018. Seguiremos acompañando el desarrollo de nuestros clientes argentinos, en el mercado argentino y también afuera.