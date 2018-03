Señalan que la oferta oficial a holdouts es similar a la del Club de París

La radiografía de los pagos que la Argentina acordó hasta ahora por la deuda en default refleja que la ganancia implícita en la oferta a los holdouts se acerca a la que acordó en su momento con el Club de París, según una estimación de una consultora privada distribuido ayer.

Teniendo en cuenta el valor actual de los distintos acuerdos alcanzados desde el impago de 2001, desde la consultora Econométrica sostienen que el valor presente de los acuerdos supone que los acreedores que entraron a los canjes multiplicaron una vez el capital original en default y los bonistas italianos lo harán por 1,5 veces, mientras que los acreedores del Club de Paris obtuvieron el doble.

Esta cantidad se asemeja a la oferta que el gobierno presentó a los holdouts, en relación a la sentencia del juez Thomas Griesa –que supone que los holdouts tripliquen el capital original– la cual conlleva una quita para que el monto se reduzca a una ganancia de 2,18 veces.

Frente a una orden que otorga a los holdouts derechos por u$s 9000 millones, la oferta argentina por u$s 6500 millones supone hacer un descuento de 27,5% sobre el fallo para quienes acepten la oferta esta semana, lo que reduce el pago de u$s 3 a u$s 2,18 por cada dólar en default. La quita implica un rendimiento implícito de 5,7% desde la fecha de impago hasta la actualidad, calculó la consultora Econométrica.

"En términos de tasa de interés implícita en los acuerdos tras 14 años, quienes entraron al canje no tuvieron rendimiento alguno, los italianos sacan un retorno del 3% y el Club de París del 5,7%. El fallo de Griesa implica una tasa de 8,2% pero la oferta argentina es bajarla a 5,7%, igualando la oferta al Club de París, que sin duda tiene elevados punitorios", sostuvo un informe de Econométrica.

"Vale advertir que la tasa de rendimiento implícita en la oferta Argentina es la misma que acordó en su momento con el Club de París. Nada más que uno capitaliza por 12 años y la otra por 14 años, dependiendo de cuando se logra el acuerdo", agregó el informe de la consultora.

Amparados por el fallo de Nueva York, la sentencia pari passu triplica el capital en default a la fecha, lo que implica una tasa de interés del 8,2% capitalizable por 14 años y que otorga una ganancia del 33% frente una inversión alternativa que rinda 6%.

En relación a la oferta de los italianos, a los que el Gobierno reconoció el 150% del capital, al Club de París se le reconoció el 200% para un plazo de 12 años. "Los números dejan en evidencia el elevado costo en punitorios que reconoció el Estado en la negociación con el Club de París, a lo que se suma un acelerado cronograma de pago de lo adeudado", remarcó la consultora.

En lo que respecta a los canjes de deuda, para el 93% los acreedores privados que aceptaron voluntariamente las ofertas de 2005 y 2010, la quita no baja del 53% a la fecha. Incluso desde el default, los acreedores lograron recuperar el capital este año. Más aún, quienes entraron en el segundo canje en 2010 todavía no recuperaron el capital, dado que no cobraron los cupones que pagó el bono PBI entre 2006 al 2009.

"Para tomar dimensión de la quita que asumieron, vale advertir que una inversión alternativa con una renta del 6% de interés capitalizable desde el 2001 a la fecha, ya habría acumulado u$s 2,26 por cada dólar invertido.

Por lo que la quita no baja de 53% para quienes aceptaron voluntariamente el canje de 2005 y se eleva al 57% para quienes ingresaron al canje en 2010", estimó Econométrica.