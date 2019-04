Seis gráficos para entender la actualidad del dólar y lo que puede venir

La tensión cambiaria se mantiene y se siente entre los operadores del mercado quienes en general se encuentran atentos a la tan ansiada llegada de dólares de la cosecha y de la venta del Tesoro que en total se estiman cerca de los u$s 18.000 millones para los próximos 8 meses. Mientras, el BCRA sigue apostando de lleno a tratar de mantener raya la volatilidad cambiaria, con la intensión de que la misma no se dispare y no genere un nuevo clima de tensión social que golpee aun mas a la imagen presidencial y a Cambiemos, de cara a las elecciones de octubre. El mercado cambiario siente dicha tensión y El Cronista accedió a opinión y análisis de especialistas para entender la actualidad del mismo.

El BCRA implementó medidas para generar un mayor atractivo en activos de moneda local y desalentar la demanda de dólares. Por ello, la tasa de Leliq o una importante suba, regresando a niveles cercanos a 70% en las ultimas semanas. A su vez, permitió a los bancos invertir el 100% de sus depósitos en Leliq para que las tasas de plazos fijos que pagan a los ahorristas se eleven en línea con lo que arroja con la tasa a la que acceden los bancos.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones aclaran en un informe que en los primeros días de abril, las tasas de Leliq registran caídas marginales, un leve aumento de las tasas pasivas y un dólar que opera en el entorno de $ 43,20, es decir, un 9.5% por encima del piso de la zona de no intervención.

Se observa una mejora marginal en el diferencial entre la tasa de Leliq y de la tasa Badlar, sin embargo, dicha mejora aun no se refleja en un incremento en los plazos fijos en términos nominales. Esto implica que la demanda de dólares continúa y que las altas tasas en pesos siguen sin generar suficiente atractivo al ahorrista.

Esto mismo resaltan los analistas de PPI y agregan que “la incertidumbre se reflejó en el escaso crecimiento nominal de plazos fijos (PF) privados de solo $ 16.000 millones -equivalente al 40% de los intereses pagados ($36.000 millones)-. Sencillamente, se retiraron cerca de $ 20.000 millones de estos depósitos, lo que equivale a u$s 500 millones. En un mercado cambiario con poca oferta, produjeron inestabilidad cambiaria”, advirtieron.

El BCRA sacará más pesos

El BCRA dejó en claro que la política monetaria contractiva seguirá siendo parte de la hoja de ruta a seguir para poder derrotar a la elevada inflación que se registra en la economía argentina y para los analistas del mercado, la entidad monetaria deberá seguir sobre-cumpliendo el objetivo de base monetaria hasta junio. De esta manera, al haber menos pesos en el mercado, el costo del dinero debería mantenerse en niveles elevados, con lo cual podríamos seguir esperando que la tasa de la Leliq permanezca alta y que la Badlar siga apuntando al alza y achicando el diferencial con la Leliq.

“La liquidez debiera seguir contrayéndose. Este fenómeno ya se verifica en abril con alza en las tasas pasivas, que terminaría reflejándose en menor spread entre la Leliq y Badlar”, explicaron desde PPI.

La llegada de los dólares

El Gobierno comenzará a vender divisas de forma regular y estable (como regla) en el orden de u$s 60 millones diarios desde la tercera semana de abril. De esta forma, abastecería al mercado con u$s 9.600 millones hasta diciembre. A la oferta pública, se le debe agregar la oferta privada de divisas del campo. Se espera que para fin de año, la llegada de dólares sea u$s 18.000 millones.

Mariano Skladnik, CFA y director de la consultora 1816 anticipó que en tres semanas deberían empezar las subastas de dólares de Hacienda (el FMI habló de mediados de abril), lo cual coincidirá con el repunte de la liquidación de divisas del agro, teniendo en cuenta la estacionalidad histórica.

“Si el mundo acompaña, no debería sorprender volver a ver al tipo de cambio en el piso de la banda: es que tendríamos una oferta constante de dólares cercana a los u$s 200 millones al día (u$s 60 millones de Hacienda y más de u$s 100 millones de agroexportadores), monto que representa cerca de un tercio de lo que se opera actualmente en el mercado de cambios”, dijo.

Por su parte, los analistas de PPI sostuvieron que los productores acumularon pasivos producto de la floja campaña 2017/2018 (inundaciones y sequías) y la preparación de la campaña actual.

“Se estima en u$s 8.000 millones en los próximos meses. En un escenario “normal” de alza de tasas, fuerte contracción de la liquidez y mayor oferta de dólares (públicos y privados), el nerviosismo cambiario debiera tender a tranquilizarse”, anticiparon desde PPI.

Volatilidad cambiaria

Pese a la suba de tasas y a los esfuerzos del BCRA en controlar la divisa, se percibe que la tensión cambiaria se mantiene, con el tipo de cambio en zona de máximos históricos. Ahora bien, la volatilidad a 10 días del tipo de cambio se ubica en niveles de 27%, a mitad de camino entre los máximos de marzo de 40% y los mínimos de 10% de febrero. El desafió no es que el dólar no suba, sino que el proceso al alza sea gradual y no se registren picos de volatilidad como los registrados el año pasado que tanto daño causaron a la economía y al gobierno. Aun así, se espera que la volatilidad en el resto de los activos continúe en medio del calendario electoral.

Juan Napoli, presidente de Banco de Valores anticipó que en los próximos meses veremos volatilidad en los activos financieros, potenciados por la incertidumbre y agenda electoral, la cual ha condicionado históricamente al mercado doméstico.

“Tendremos próximamente la convención radical en la que no sabemos cómo terminará y si acompaña o no a Cambiemos. A la vez, recién con el cierre de listas a fines de junio, veremos cuáles serán los candidatos de modo de poder plantear ciertas proyecciones. Hay mucha incertidumbre y pocas certezas y la estrategia común está siendo de esperar hasta finales de junio”, dio el presidente de Banco de Valores.

El tamaño de las Leliqs

El hecho de que el BCRA les deje invertir en un 100% a los bancos para mejorar los mecanismos de transmisión a los depositantes puso a muchos analistas con cierta cautela sobre todo a la hora de hacer foco respecto del tamaño actual y futuro de las Leliqs y el impacto en el sistema financiero en su conjunto.

Tal como mencionan desde PPI, en marzo, el ratio Leliq sobre depósitos en pesos subió al 35,9%, respecto del 32,6% registrado en febrero y desde la compañía agregan que esto se debió como resultado de la suba de tasas y el sobrecumplimiento de la Base Monetaria.

“Construyendo una proyección de tasas y demanda de Base Monetaria, estimamos la evolución del stock de Leliqs que sumarían $ 1.300 millones hacia diciembre, y en términos relativos, respecto de los depósitos alcanzarían el 45% (por encima del 37.7% estimado en la proyección de febrero). Aun así, el ratio de Leliqs sobre Depósitos sería inferior al 70% que marcó el cociente Lebac sobre Depósitos”, sostuvieron desde PPI.