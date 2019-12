Seis gráficos para dimensionar el “cepo superhard”

A poco más de dos semanas de la asunción de Alberto Fernández como presidente, el nuevo Gobierno intentó dar una señal a los mercados financieros con la promulgación de la ley de emergencia y un conjunto de medidas que tienden a evitar volatilidad en el precio del dólar.

Estas medidas impactaron en el tipo de cambio y en distintas variables financieras. Desde el mercado se encuentran atentos a que la tranquilidad cambiaria y financiera continúe en los próximos meses, cuando avancen las negociaciones para la reestructuración de la deuda.

Entre algunas de las medidas del Gobierno se destaca el mantenimiento de un régimen de controles cambiarios más estricto al que se suma el impuesto del 30% a la compra de divisas tanto para consumos en el exterior como para ahorro, haciendo que el cepo sea considerado por analistas como un "cepo súper hard".

Dólar turismo marca el camino a los demás tipos de cambio

Con el impuesto, el dólar "solidario" (por el nombre que se le puso al impuesto del 30%) llega a $82 y marca el rumbo a los demás tipos de cambio.

Tal como explica Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital, “el dólar para turismo y atesoramiento (en torno a los $ 82 a los valores actuales del oficial) pone un nuevo centro de gravedad para los múltiples tipos de cambio. Y aunque son mercados segmentados, es probable que comiencen a darse arbitrajes entre los valores del dólar informal y los bursátiles. El dólar MEP cotiza en torno a $ 71; el CCL, en $ 73, y el blue, en $ 75”, apuntó Persichini.

Además, el especialista aclara que el tiempo de convergencia entre los múltiples valores del dólar es difícil de predecir, pero la dinámica se podría acelerar si empiezan a abundar los pesos en la economía y el gobierno no corrige el tipo de cambio oficial respecto de la inflación .

De esta manera, la brecha entre el dólar oficial y el dólar turismo ($82) se encuentra en torno al 37%. Con el dólar blue, la brecha es de 25% y en torno al 21% con el dólar bolsa.

Un operador de cambios de un banco local explicaba que los tipos de cambio deberían converger al más elevado ya que las expectativas de devaluación, en un contexto de inflación, se mantiene altas.

“En un contexto de tasas a la baja e inflación al alza, es esperable que la tasa real sea negativa y que los incentivos a la dolarización se mantengan altos, aunque el Presidente intente convencer a los inversores de no demandar dólares. Las medidas calman el dólar oficial, pero tensionan los demás tipos de cambio de referencia. Por ello esperamos mayores subas del dólar informal y un recalentamiento del contado con liquidación desde el primer bimestre del 2020”, anticipó el operador.

Mayor competitividad desde 2011

Yendo específicamente al dólar para turismo y atesoramiento, en términos de competitividad, está en un nivel similar al promedio de los últimos 20 años. A su vez, el tipo de cambio real multilateral (TCRM) para estos consumos sería el más alto desde agosto de 2011.

“Si bien el TCRM con un dólar turismo seria el más alto desde 2011, hay que resaltar que las características de la economía argentina son diferentes porque pesan el deterioro macro de las cuentas fiscales y externas, la inflación y la necesidad de dólares para atender compromisos abultados derivados de un stock de deuda mayor”, sostuvo el estratega de GMA Capital.

Francisco Velasco, head de Research de Banco Mariva, resaltó que el TCRM va a estar en 160 para atesoramiento y para compras con tarjeta, no así para importaciones y menos aún para exportaciones, las cuales tienen retenciones.

“Creemos que va a haber algo de apreciación real en 2020”, afirmó Velasco.

Según explicó el Ministro de Economía, Martin Guzmán, tanto el impuesto al turismo como el impuesto a la compra de dólares buscan desalentar la demanda del billete en un contexto en el que Argentina genera divisas. A su vez, busca impulsar nuevos ingresos fiscales y frenar el drenaje de divisas por turismo en meses de demanda estacional alta.

El déficit por turismo fue uno de los factores desestabilizantes durante la era macrista y el Gobierno actual busca evitar repetir la experiencia. Si bien esta medida podría mejorar la balanza de turismo, es esperable que el déficit se mantenga hacia adelante.

Las proyecciones elaboradas por los analistas de Banco Mariva estiman que la salida de dólares por turismo descienda a u$s 3600 millones el próximo año. Suponiendo un ajuste al alza del 30% del tipo de cambio efectivo real por el impuesto, pero con una apreciación real del 10% al 15%, los nuevos recursos fiscales sobre este impuesto ascenderían a u$s 1100 millones, lo que supone un 0,25% del PBI.

La imposición de un impuesto sobre el precio del dólar para atesoramiento (sigue el máximo de u$s 200 millones por mes para personas físicas) y para consumos en el exterior producirá una mejora en la balanza de pagos.

Según Nery Persichini, la cuenta corriente perdería menos dólares vía un menor déficit de turismo. En los últimos 12 meses, u$s 6400 millones se fueron por la cuenta “Viajes y otros pagos con tarjeta”. 'Neteado' de ingresos, el resultado fue deficitario por u$s 4500 millones. En tanto, la cuenta financiera vería una merma en la formación de activos externos -FAE- (la mal llamada “fuga de capitales”).

El cepo hard está dando sus frutos

Con la implementación de un esquema cambiario más duro, la participación de los inversores dentro del mercado se redujo notablemente. Es decir que el cepo al dólar súper hard está dando sus frutos en cuanto al colapso en la demanda del billete y la volatilidad sobre el mismo.

Los analistas de Portfolio Personal Inversio (PPI) agregan que, en noviembre, el “cepo hard” ya redujo la dolarización a una expresión mínima, al vender el BCRA solo u$s 144 millones, cuando el “promedio” de los primeros 10 meses fue de u$s 2700 millones mensuales. Además, para los analistas de la compañía, con el impuesto del 30% la dolarización (de fuente BCRA) prácticamente “murió”.

Según el balance cambiario del BCRA, noviembre fue el mes con menor Formación de Activos Externos desde diciembre de 2016 (efecto del “blanqueo”).

Nery Persichini señaló que hay que remontarse hasta mediados de 2015 para encontrar un valor tan bajo.

"El ´cepo hard´ desde el 27 de octubre restringió el acceso a divisas por el MULC y afectó sensiblemente el atesoramiento de las personas humanas. Un dato elocuente: en octubre, los individuos habían comprado u$s 4285 millones, mientras que el mes pasado esa cifra se desplomó hasta u$s 374 millones (-91%)”, agregó Persichini.

Dentro del balance cambiario también se destaca que bajó la cantidad de individuos que compraron moneda extranjera. Desde 2,55 millones retrocedió hasta 1,77 millones en noviembre.

El cepo permite al BCRA acumular reservas

Gracias a que los ahorristas casi no pueden acceder al billete oficial ya sea por la imposición del tope de compra de u$s 200 y por la reciente implementación del impuesto del 30%, la demanda se vio fuertemente ajustada a la baja, permitiendo que el banco central cuente con mayor espacio para acumular billetes.

“El BCRA sigue comprando dólares sumando u$s 763 millones (contra pesos) y las reservas crecieron u$s 778 millones desde la asunción del nuevo gobierno. Es así que las reservas brutas se ubican en torno a los u$s 44.785 millones, mientras que las de Libre Disponibilidad rozan los u$s 12.000 millones”, cerraron desde PPI.