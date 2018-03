Según el FMI, emergentes perdieron u$s 531.000 millones

La directora del FMI, Christine Lagarde, advirtió que los flujos de capital calculados en u$s 531.000 millones se fueron de los mercados emergentes. "Las tasas de crecimiento están bajando, los flujos de capital se revirtieron y las perspectivas a medio plazo se deterioraron de manera aguda", destacó Lagarde en una conferencia en la Universidad de Maryland.

En ese sentido, los mercados emergentes registraron u$s 531.000 millones en salidas de capital netas el pasado año, comparadas con los u$s 48.000 millones en entradas netas en 2014. Lagarde reiteró que la ralentización de China como parte de su cambio de modelo es un factor positivo, aunque reconoció efectos negativos a corto plazo y recalcó que la caída de los precios de las materias primas está afectando a los mercados emergentes.

Según Lagarde, las economías avanzadas también sufrirán consecuencias, ya que cada descenso de 1% del PBI de los emergentes resta 0,2 puntos porcentuales a los desarrollados. Las dudas sobre la desaceleración de China y la profunda recesión de Brasil marcaron a la baja las previsiones globales del FMI, divulgadas a mediados de enero, que se sitúan en 3,4% para 2016 y 3,6% para 2017.